Con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung nghẹn ngào lặp đi lặp lại từ 'giá như', xót xa đăng loạt ảnh trong lần gặp mẹ cuối cùng

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung đã chia sẻ lại loạt khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ trong kì nghỉ lễ Giáng sinh năm 2019.

Hơn 2 tháng ca sĩ Phi Nhung qua đời, con gái ruột Wendy Phạm liên tục đăng tải những hình ảnh của mẹ lúc sinh thời để nói hộ nỗi nhớ trong lòng mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy đã chia sẻ lại loạt khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ trong kì nghỉ lễ Giáng sinh năm 2019 kèm dòng trạng thái dài khiến CĐM không khỏi xót xa.

Wendy Phạm thường xuyên đăng tải ảnh mẹ để nguôi ngoai nỗi nhớ - Ảnh: FBNV Wendy Phạm bày tỏ nỗi lòng: "Hai năm trước là lần cuối con đón mẹ tại sân bay, lần cuối con được nhìn thấy mẹ trên sân khấu, lần cuối con và mẹ có những bữa ăn bên nhau, lần cuối chúng ta ngủ chung giường, lần cuối con và mẹ cùng chụp những bức ảnh, lần cuối mẹ ôm và hôn con, lần cuối con được gặp mẹ. Giá mà con biết được rằng, chuyến đi New York này sẽ là lần cuối cùng con được bên mẹ, giá mà con biết trước con sẽ mất mẹ mãi mãi, con sẽ ôm mẹ thật chặt và níu kéo mãi không buông.

Giáng sinh đã từng là ngày lễ mà con cực kì yêu thích. Bây giờ, mỗi lúc nghĩ về Giáng sinh, con lại thấy rất buồn vì không có mẹ kề bên. Con và mẹ thường xuyên bận rộn trong những ngày nghỉ nhưng tình yêu chưa bao giờ vơi cạn. Thật điên rồ làm sao khi tình yêu luôn tràn đầy qua những cuộc gọi hay tin nhắn. Con sẽ luôn nhớ và yêu mẹ!". Bài đăng của Wendy khiến khán gải xót xa - Ảnh chụp màn hình Phi Nhung nhí nhố bên con gái - Ảnh: FBNV Kèm theo đó là loạt ảnh nhí nhố của hai mẹ con trong bộ đồ ngủ đôi. Được biết, những hình ảnh này được Wendy ghi lại trong một chuyến lưu diễn của mẹ tại Mỹ. Đây cũng là lần cuối cùng cô đón mẹ tại sân bay. Bởi sau đó do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cố ca sĩ Phi Nhung không thể về Mỹ thăm con gái và các cháu. Càng xót xa hơn khi giọng ca Bông Điên Điển chưa kịp nhìn thấy cháu ngoại thứ hai thì đã mãi ra đi vì COVID-19.

Gần 2 tháng sau khi qua đời, Phi Nhung góp mặt tại Mai Vàng: Là ca sĩ quá cố đầu tiên được đề cử giải thưởng danh giá Mới đây, giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 đã chính thức được công bố. Nhiều khán giả không khỏi xúc động khi thấy tên cố ca sĩ Phi Nhung trong danh sách đề cử.

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