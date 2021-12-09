Mới đây, giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 đã chính thức được công bố. Nhiều khán giả không khỏi xúc động khi thấy tên cố ca sĩ Phi Nhung trong danh sách đề cử.
- Thầy giáo của Phi Nhung tiết lộ về con người thật của cố ca sĩ, xúc động kể lại lần đầu gặp giọng ca 'Bông Điên Điển'
- Con gái Phi Nhung lần đầu cho 'quý tử' nghe nhạc của bà ngoại, biểu cảm khiến CĐM không khỏi xót xa, nhớ đến lời hứa còn dang dở
Tối muộn ngày 8/12, Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 (do báo Người Lao Động tổ chức) vừa công bố các nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn giải thưởng năm nay. 14 thành viên Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất chọn 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn ở 12 hạng mục.
Điều khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi cái tên Phi Nhung bất ngờ góp mặt. Cố ca sĩ nằm trong top 3 đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Hai ca sĩ còn lại có mặt trong đề cử này là ca sĩ Cẩm Ly với ca khúc Mười thương miền Tây và ca sĩ Tố My với ca khúc Bậu về nơi đâu.
Đồng thời ca khúc "bậu ơi đừng khóc" do cô thể hiện cũng góp mặt tại đề cử ca khúc của năm. dược biết đây là bài hát do tác giả Hamlet Trương chấp bút. Thuở sinh thời, giọng ca Bông Điên Điển rất thích ca khúc này. Cố ca sĩ đã có liên lệ "bà bầu lô tô" Lộ Lộ cũng như Hamlet Trương để xin hát lại.
Thông tin này ngay lập tức khiến cho khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của cố ca sĩ Phi Nhung vô cùng xúc động. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Mai Vàng có ca sĩ quá cố nhận được đề cử.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 diễn ra từ ngày 15/9 đến 30/11 với 12 hạng mục. Sau khi bạn đọc tham gia đề cử, chiều 6/12, Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 27 đã họp chọn ra những ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn. Cụ thể, có 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2021.
Danh sách đề cử giải Mai Vàng 2021 1. Ca sĩ nhạc nhẹ:
- Mỹ Tâm, ca khúc “Hào quang” (sáng tác: Khắc Hưng)
- Noo Phước Thịnh, ca khúc “Cơn mơ băng giá” (sáng tác: Nguyễn Thành Trung)
- Phùng Khánh Linh, ca khúc “Nhìn em mà xem” (sáng tác: Phùng Khánh Linh)
- Sơn Tùng MTP, ca khúc “Muộn rồi mà sao còn” (sáng tác: Sơn Tùng MTP)
- Vũ Cát Tường, ca khúc “Tìm hành tinh khác” (sáng tác: Vũ Cát Tường).
2. Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca:
- Cẩm Ly, ca khúc “Mười thương miền Tây” (sáng tác: Hữu Minh)
- Phi Nhung, ca khúc “Bậu ơi đừng khóc” (sáng tác: Hamlet Trương)
- Tố My, ca khúc “Bậu về nơi đâu” (sáng tác: Phạm Hồng Biển).
3. Ca khúc:
- “Bậu ơi đừng khóc” (sáng tác: Hamlet Trương)
- “Màu áo anh hùng” (sáng tác: Vicky Nhung)
- “Người lạ thoáng qua” (sáng tác: Đinh Tùng Huy)
- “Yêu là cưới” (sáng tác: Phát Hồ).
4. MV (video ca nhạc):
- “Chim quý trong lồng” (đạo diễn: Đặng Văn Thắng, Trần Duy Long - trình bày: K-ICM, Văn Mai Hương, Lê Bống)
- “Muộn rồi mà sao còn” (đạo diễn: Jason – trình bày: Sơn Tùng MTP)
- “Rừng” (đạo diễn: Minh Lâm – trình bày: NSƯT Thành Lộc, Vũ Cát Tường, Yuno Bigboi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn).
5. Diễn viên sân khấu - truyền hình:
- Khả Như, vai Minh Anh, vở “Lò võ thiếu lâm”
- Tâm Tâm, vai Thái Bình công chúa, vở “Khát vọng vương quyền”
- Thoại Mỹ, vai Thạch Nương, vở “San hà xã tắc”
- Võ Minh Lâm, vai vua Priêm, vở “Nàng Xê Đa”.
6. Diễn viên hài:
- Hồng Trang, vai Tý, vở “Mong ước đêm trăng”
- Lâm Vỹ Dạ, vai Robot, Chương trình Táo quân 2021 – VTV.
7. Vở diễn sân khấu - truyền hình:
- “Bạch Hải Đường” (đạo diễn: Ái Như; Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh)
- “Lời nguyền phù thủy” (đạo diễn: Vũ Minh; Sân khấu IDECAF)
- “Nàng Xê-đa” (đạo diễn: Hoa Hạ; Đoàn Cải lương Mới Đại Việt).
8. Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình:
- Cao Minh Đạt, vai Tấn Đăng, phim “Trong vòng xoay tội ác”
- Mạnh Trường vai Hoàng Long, phim “Hương vị tình thân”
- Ngô Kiến Huy, vai Hoàng và Jessica Hoàng Anh, phim “Em là của em”
- Võ Thành Tâm, vai Hiền, phim “Lật mặt 48h”.
9. Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình:
- Lê Phương, vai Thương, phim “Thương con cá rô đồng”
- Ốc Thanh Vân, vai Nga, phim “Lật mặt 48h”
- Phương Oanh vai Nam, phim “Hương vị tình thân”
- Thúy Ngân, vai Châu, phim “Cây táo nở hoa”.
10. Bộ phim:
- “Bố già” (đạo diễn: Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng)
- “Cây táo nở hoa” (đạo diễn: Võ Thạch Thảo)
- “Hướng dương ngược nắng” (đạo diễn: NSƯT Vũ Trường Khoa)
- “Hương vị tình thân” (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Danh Dũng)
- “Thương con cá rô đồng” (đạo diễn: Hoàng Tuấn Cường).
11. Người dẫn chương trình (MC)
- Lại Văn Sâm (chương trình “Ký ức vui vẻ” – VTV3)
- Ngô Kiến Huy (chương trình “100 triệu 1 phút” - VTV3)
- Nguyên Khang (chương trình “Người hát tình ca” - Truyền hình Vĩnh Long)
- Trấn Thành (chương trình “Rap Việt” – HTV2).
12. Chương trình trên các nền tảng số và truyền hình:
- “Cơ hội đổi đời” (HTV7)
- “Dấu ấn huyền thoại” (HTV7)
- “Siêu trí tuệ Việt Nam” (HTV2).