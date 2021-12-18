'Ngọc nữ bolero' đăng đàn tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, CĐM 'kém duyên' mỉa mai cực gắt

Hậu trường 18/12/2021 10:21

Tưởng nhớ Phi Nhung nhưng bị cho là giả tạo vì từng 'thả tim' cho kẻ chửi cố ca sĩ, 'ngọc nữ bolero' Tố My đáp trả không khoan nhượng nhận được nhiều sự đồng tình của CĐM.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 đến nay đã được 3 tháng. Nhiều khán giả, đồng nghiệp vẫn còn bàng hoàng và xót xa thay cho người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.

Mới đây, ca sĩ Tố My - một trong những giọng ca bolero được nhiều khán gải yêu mến đã xúc động đăng lại loạt hình ảnh hát trong 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung trước đó. Nữ ca sĩ nghẹn ngào tiễn biệt người chị thân thiết: "49 ngày Chung Thất của chị. Em đến đưa tiễn chị lần cuối về với đất Phật. Mãi nhớ thương người chị, người thầy của em".  

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Tố My hát tại chung thất 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Ngay dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ niềm thương tiếc vì sự ra đi của Phi Nhung. Tuy nhiên có nhiều netizen lại cho rằng Tố My giả tạo, đang cố tình "diễn" trong lễ tưởng niệm Phi Nhung. Cụ thể, một tài khoản MXH để lại bình luận: "Giả tạo vừa thôi chị ơi ghê tởm quá. Mới ngày nào bấm tim fan chửi cô Phi Nhung giờ thương tiếc đồ. Ghê". Không chần chừ, Tố My đã ngay lập tức viết một đoạn bình luận dài để đáp trả.

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Bình luận của CĐM - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ nêu rõ: "Em à, một phát ngôn của mình tuy nó không tốn tiền mua nhưng phát ngôn không đúng nó sẽ ít nhiều làm tổn hại đến người khác em có biết không? Và trong xã hội này chị nghĩ đâu có ai muốn sống mà làm người không lương thiện phải không em? (trừ khi vì một động cơ nào đó). Chị nghĩ em nên xác thực lại thông tin và đừng để những lời phát ngôn thiếu cẩn trọng của mình vô tình làm oan và tổn thương người khác em nhé!

 

Trước đây cũng có một bạn anti comment (bình luận) y chang em vậy, chị xin được copy paste trả lời của chị cho em đọc mà xem lại em nhé, còn nếu em vẫn cố ý không chịu hiểu thì chứng tỏ em đang có một động cơ nào đó mà cố làm sai đi sự thật để vu oan chị, và chị cũng sẽ ko quan tâm đâu em nhé! Em đọc nha:

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Tố My đáp trả CĐM 'kém duyên' - Ảnh: Internet

"Tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ nhưng anh lỡ nhắc thì cho tôi xin phép nói luôn. Tôi biết anh đang nhắc đến một chuyện mà trước đây có một lần chị Nhung la tôi và comment thẳng trên facebook cá nhân tôi. Thật sự lúc đó tôi rất buồn và tự ái, và có thầm trách chị vì sao chị không nhắn tin riêng góp ý cho tôi mà lại comment công khai trên trang cá nhân tôi như vậy. Dù gì tôi cũng đã lớn rồi, nhưng sau này tôi mới hiểu ra một điều rằng tính chị ấy là như vậy. Chị nghĩ gì nói nấy rất thẳng thắn nhưng bụng dạ chị ấy không có gì, chị chỉ muốn tốt cho tôi và tôi không còn buồn chị mà ngược lại tôi thấy rất thương chị vì chính những gì chị la tôi lại giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều tôi mới có được ngày hôm nay.

Quay trở lại comment của anh tôi không đồng ý một chỗ anh nói tôi thả tim từng comment fan tui nói nặng chị Nhung (khi chị Nhung la tui trên facebook) là không đúng anh nhé. Anh nên xem lại điều này và comment một cách chính xác hơn để khỏi oan cho người khác. Tui nói danh dự tui chỉ like đúng một comment đã nói lên nỗi lòng oan ức của tôi chứ không hề like bất kì một comment nào nói đến chị Nhung (thật sự lúc đó tôi buồn và đâm ra bốc đồng, trẻ con chứ nếu bây giờ tui sẽ có một hành xử khác).

Và chính việc này cho đến bây giờ cũng là một điều khiến tui vẫn còn ray rứt trong lòng. Con người chúng ta ai cũng có lúc này lúc khác, anh em ruột thịt trong nhà cũng chưa chắc gì đã hoà thuận từ nhỏ đến lớn không một lần mâu thuẫn mà phải không? Nhưng quan trọng trong sâu thẳm trong lòng tôi lúc nào cũng kính trọng và yêu quý chị vì những gì chị đã cống hiến cho cuộc đời này nói chung và sự trưởng thành của chính bản thân tôi nói riêng. Suốt đời tôi mang ơn chị".

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Ngọc nữ bolero Tố My được đàn chị giúp đỡ - Ảnh: Internet

Màn đáp trả của Tố My ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Được biết, Phi Nhung và Tố My là những người đồng nghiệp thân thiết vì cùng theo đuổi một dòng nhạc. Trong công việc, cố ca sĩ luôn dành cho đàn em nhiều lời khuyên và không ngại hỗ trợ hết mình.

Khán giả bật khóc trước hành động của con nuôi Phi Nhung trong lễ thả đèn hoa đăng tưởng nhớ cố ca sĩ ở Hội An

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Mới đây, FC miền Trung của Phi Nhung cùng con nuôi của cố ca sĩ đã tổ chức lễ Phóng sanh – Thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn – Hội An sau gần 3 tháng giọng ca Bông Điên Điển qua đời.

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Từ khóa:   Phi Nhung Tố My 49 ngày Phi Nhung

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