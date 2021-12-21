Mới đây, trên trang cá nhân em trai ruột của Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái xúc động khi nhớ về cố ca sĩ.

Đã 3 tháng kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 nhưng đến nay người thân, bạn bè và gia đình Phi Nhung vẫn chưa thể quên đi nỗi mất mát quá lớn. Em trai ruột của cố ca sĩ liên tục có nhiều dòng trạng thái nhớ chị khôn nguôi khiến khán giả không khỏi xót xa. Phi Nhung và em trai ruột - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân em trai ruột của Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái xúc động khi nhớ về cố ca sĩ. Anh không nén nổi cảm xúc, chia sẻ việc bản thân vô cùng hạnh phúc và hãnh diện khi có một người chị như Phi Nhung. Trong mắt anh, chị gái là người đẹp và hoàn hảo nhất.

Bài đăng của em ruột cố ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Anh Tommy viết: "Chị ơi, cho tới tận bây giờ em cũng vẫn chưa buông lòng chấp nhận rằng chị đã an nghỉ. Em chưa từng nghĩ đến chuyện chị lại đi sớm tới như thế. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thay đổi, cuộc đời con người cũng vậy, ngắn ngủi đến nỗi em không thể nào hình dung ra được, nhắm mắt vào rồi mở mắt ra là đã không còn gì nữa. Em biết cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt là như vậy nhưng dù cuộc sống có nghiệt ngã tới đâu thì cũng không ác độc bằng lòng dạ con người. Em hãnh diện về chị, em may mắn có được người chị hai như chị, dù chị đã yên nghỉ nhưng rất rất nhiều người trên thế giới này đều nhớ thương về chị. Em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người và tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho chị được yên giấc, cầu nguyện cho một người đã khuất nhưng hình ảnh và tấm lòng của họ sẽ mãi mãi lưu lại trong mỗi chúng ta. Em xin được cảm ơn vì tất cả những điều tốt đẹp nhất".

Hình ảnh Phi Nhung trong bộ bà ba đỏ khiến nhiều khán giả xúc động - Ảnh chụp màn hình Trong mắt em trai, giọng ca Bông Điên Điển hiện lên như một người chị hiền lành ấm áp. Được biết, nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn tình thương, có lẽ vì vậy mà cô luôn cố gắng dành nhiều tình yêu thương cho các em và các con nuôi. Em trai cố ca sĩ nhớ chị và liên tục đăng tải những dòng trạng thái gây xúc động mạnh - Ảnh: FBNV Sự ra đi của nữ ca sĩ đến nay vẫn là một điều tiếc nuối lớn của người thân, đồng nghiệp và hàng triệu khán giả yêu nhạc.

Người thân hé lộ không gian nhà tại Mỹ của Phi Nhung, loài cây được cố ca sĩ vun trồng đột nhiên có 'hiện tượng' lạ Kiếm bộn tiền nhờ nhiều năm ca hát ở trời Tây nhưng mới đây, khi một người em thân thiết của cố ca sĩ Phi khi nhà của Phi Nhung ở Mỹ được tiết lộ ai cũng bất ngờ. Nhìn hàng cây quen thuộc, không ít khán giả ngậm ngùi xúc động thương nhớ giọng ca Bông Điên Điển.

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