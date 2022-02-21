Bị CĐM mỉa mai sau màn nhận lời cầu hôn của Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh 'đắng lòng' than 'đời cay đắng như vôi'!

Sau màn nhận lời cầu hôn của Cao Thái Sơn bằng 1 ly rượu, Angela Phương Trinh bất ngờ có hàng loạt động thái trên trang cá nhân khiến CĐM nửa tin nửa ngờ.

Mới đây, cả MXH "rần rần" trước thông tin Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh sắp nên duyên. Cụ thể, trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn bất ngờ đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Angela Phương Trinh và bất ngờ ngỏ lời cầu hôn nữ diễn viên. Nam ca sĩ cho biết nếu Angela Phương Trinh uống hết ly rượu thì sẽ tượng trưng cho lời đồng ý kết hôn. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã chọn cách uống hết ly rượu. Đáng chú ý hơn khi sau đó, Angela Phương Trinh còn bất ngờ tuyên bố sẽ sinh con cho Cao Thái Sơn: "Em với anh Sơn sẽ sinh con trai trước con gái sau" - nữ diễn viên cho biết. Màn cầu hôn gây chú ý của cặp đôi Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình Thông tin này đã khiến CĐM không khỏi bất ngờ và bàn tán rầm rộ trên MXH. Không ít netizen tỏ ra vô cùng "bàng hoàng" vì trước đó "bà mẹ trẻ" từng tuyên bố ăn chay trường và từ bỏ dục vọng.

Giữa lúc cư dân mạng đang hoang mang vì thông tin nửa thật nửa ngờ thì đến trưa nay 21/2, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai bất ngờ có loạt động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, Angela Phương Trinh đã đăng tải 1 bức ảnh vô cùng thần thái kèm dòng trạng thái: "Hãy cứ yêu thương người dù đời bạc đen lừa dối, dù đời cay đắng như vôi". Trong ảnh, nữ diễn viên diện váy ren trắng, trang điểm tone đỏ nổi bật.

Bài đăng của Angela Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình Không rõ bài viết trên có liên quan gì đến cuộc tranh cãi trước đó của CĐM hay không, tuy nhiên chỉ sau đó ít phút, nữ diễn viên tiếp tục đăng ảnh thân thiết cùng Cao Thái Sơn và hỏi khéo CĐM: "Giờ em đã tìm được tình yêu đích thực thì em có được lấy chồng không cả nhà? Xin phép cộng đồng mạng cho em lấy chồng". Màn 'thả thính' qua lại tiếp tục bị CĐM soi kỹ - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài viết, "đàng trai" cũng để lại bình luận "ngọt như mía lùi" - "Cho anh được phép chăm sóc và quan tâm đằng ấy nhiều hơn nhé". Đáp lại, Angela Phương Trinh tuyên bố: "Anh hãy nhớ rằng, người em yêu chỉ anh". Tuy nhiên, nữ diễn viên lại gắn kèm tag với nội dung "yêu thương quay về" khiến CĐM ngờ vực có chăng cặp đôi chỉ đang PR cho một sản phẩm nghệ thuật nào đó sắp tới có sự hợp tác của cả hai. Liệu đây có phải là cặp đôi mới của Showbiz Việt? - Ảnh: Internet Hiện, màn phát "đường" của cặp đôi "mới nhú" của showbiz Việt vẫn đang khiến dư luận bàn tán không ngừng nghỉ.

Angela Phương Trinh tiếp tục tuyên bố chắc nịch về giun đất chữa COVID-19, còn đề cập thêm loại thuốc kết hợp cùng Sau khi bị phạt 7,5 triệu vì lan truyền tin giun đất chữa COVID-19, mới đây Angela Phương Trinh lại tiếp tục đăng tải bài viết liên quan đến địa long.

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