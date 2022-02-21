Phản ứng của mẹ Cao Thái Sơn khi con trai cầu hôn và "con dâu" Angela Phương Trinh hứa chuyện sinh con

Hậu trường 21/02/2022 17:33

Cũng có mặt tại buổi cầu hôn, mẹ Cao Thái Sơn có phản ứng đầy thích thú trước màn cầu hôn của con trai, không những vậy, Angela Phương Trinh cũng ngọt ngào gọi bà là "mẹ chồng".

Sau thời gian xuất hiện thân thiết bên cạnh nhau, tối khuya ngày 20/2, Cao Thái Sơn gây sốt khi có màn cầu hôn Angela Phương Trinh trong bữa tiệc rượu cùng bạn bè. Đáng chú ý, trong bàn tiệc còn có sự xuất hiện của mẹ Cao Thái Sơn, chính vì vậy, dân tình liền lập tức đổ dồn sự chú ý vào phản ứng của "mẹ chồng" Angela Phương Trinh trước màn cầu hôn. 

Phản ứng của mẹ Cao Thái Sơn khi con trai cầu hôn và 'con dâu' Angela Phương Trinh hứa chuyện sinh con - Ảnh 1

Trong đoạn clip mà giọng ca "Con đường mưa" đăng tải, Cao Thái Sơn Và Angela Phương Trinh tay cầm ly rượu, trong lúc nam ca sĩ đang ngập ngừng vì ngại ngùng, mẹ Cao Thái Sơn liền lên tiếng "phụ" con trai: "Em có đồng ý lấy anh không?". Ngay sau khi "mẹ chồng" lên tiếng, Angela Phương Trinh cũng ngọt ngào nói: "Mẹ chồng đồng ý như vậy thì con gái hạnh phúc biết bao ạ".

Phản ứng của mẹ Cao Thái Sơn khi con trai cầu hôn và 'con dâu' Angela Phương Trinh hứa chuyện sinh con - Ảnh 2

Sau khi đồng ý uống rượu giao bôi như một lời đồng ý trước lời cầu hôn của Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh  còn cao hứng tuyên bố sẽ sinh con cho nam ca sĩ: "Em với anh Sơn sẽ sinh con trai trước, con gái sau". Ngồi gần nữ diễn viên, mẹ Cao Thái Sơn nhìn cô "con dâu" mới và cười rất tươi. Ngoài ra, trong lúc nâng ly với mọi người, nữ diễn viên còn gọi nam ca sĩ bằng "chồng" rất thoải mái.

Phản ứng của mẹ Cao Thái Sơn khi con trai cầu hôn và 'con dâu' Angela Phương Trinh hứa chuyện sinh con - Ảnh 3

 

Về phía Angela Phương Trinh, trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng có động thái chính thức trước việc này. Theo đó, cô cho biết mình đã tìm được tình yêu đích thực và "xin phép" CĐM được cưới Cao Thái Sơn: "Giờ em đã tìm được tình yêu đích thực thì em có được lấy chồng không cả nhà? Xin phép cộng đồng mạng cho em lấy chồng" - nữ diễn viên viết. 

Dù vẫn chưa biết cặp đôi chỉ đang giỡn hay đã có tình cảm với nhau thật, thế nhưng nhiều khán giả vẫn dành sự ủng hộ và cho rằng cả hai đều rất xứng khi bên nhau.

Phản ứng của mẹ Cao Thái Sơn khi con trai cầu hôn và 'con dâu' Angela Phương Trinh hứa chuyện sinh con - Ảnh 4

Được biết Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh từng đóng chung MV "Yêu thương quay về" vào khoảng 13 năm trước. Đến thời gian gần đây cả hai mới tái ngộ nhưng tình cảm dành cho nhau khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng "tới công chuyện luôn"?

Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng "tới công chuyện luôn"?

Động thái vừa gay gắt vừa đầy ẩn ý sâu xa của Nathan Lee trước việc Cao Thái Sơn cầu hôn Angela Phương Trinh khiến dân tình "rần rần" bàn luận không ngừng.

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