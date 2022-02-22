Nathan Lee đăng ảnh 'mỹ nhân giấu mặt' bên 'núi' đồ hiệu, ẩn tình 'mèo mả gà đồng' giữa lúc Angela Phương Trinh 'muốn lấy chồng'

Cách đây ít phút, Nathan Lee bất ngờ đăng tải bức ảnh 1 cô gái "bí ẩn" bên hàng tá đồ hiệu kèm dòng trạng thái úp mở chuyện bóc trần sự thật "động trời" giữa lúc Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh rộn ràng 'cầu hôn'.
- Động thái Nathan Lee trước màn cầu hôn của Cao Thái Sơn - Angela Phương Trinh, nói gì mà CĐM sốt sắng "tới công chuyện luôn"?
- Bị CĐM mỉa mai sau màn nhận lời cầu hôn của Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh 'đắng lòng' than 'đời cay đắng như vôi'!
Suốt 2 ngày nay, đoạn clip Cao Thái Sơn cầu hôn Angela Phương Trinh đã trở thành tâm điểm, gây sốt cõi mạng. Đáng chú ý hơn khi không chỉ nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ, Angela Phương Trinh còn hứa sẽ sinh con cho "chồng tương lai". Kế đó, cặp đôi liên tục thả thính nhau trên MXH và ở mỗi bài viết, CĐM nhận thấy luôn có tag "yêu thương quay về" dưới phần bình luận. Được biết, đây là tên ca khúc từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn nhưng hiện tại đã bị Nathan Lee mua đứt bản quyền.
Giữa lúc dân tình còn đang hoang mang chưa rõ thực hư thì phía Nathan Lee liên tục có động thái đáng chú ý. Sau bài đăng "cảnh cáo" vào chiều ngày hôm qua 21/2, cách đây ít phút, "chủ mới" của ca khúc Yêu Thương Quay Về bất ngờ đăng tải bức ảnh 1 cô gái "bí ẩn" bên hàng tá đồ hiệu kèm dòng trạng thái úp mở chuyện bóc trần sự thật "động trời".
Cụ thể, Nathan Lee viết: "Singapore tháng 3 năm 2014 có nhiều trò hay lắm! Bớt diễn tuồng chưa mấy đứa?".
Trong ảnh đăng kèm là đôi chân của một cô gái, trên giường có hàng loạt túi đồ hiệu khiến CĐM không khỏi đoán già đoán non về danh tính của mỹ nhân này. Chưa dừng lại ở đó, Nathan Lee còn kèm nhiều hashtag gây chú ý như "mèo mả gà đồng", "dĩ vãng dơ dáy, dễ gì giấu giếm" càng khiến netizen chú ý hơn.
Chưa biết thực hư ra sao, nhưng không ít cư dân mạng cho rằng Nathan Lee đang nhắm đến Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh, thậm chí những câu chuyện bí mật có thể được anh công khai trong thời gian tới cũng liên quan đến 2 nhân vật này. Và biết đâu cô gái giấu mặt trong hình ảnh cũng không loại trừ khả năng chính là Angela Phương Trinh.