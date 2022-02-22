Nathan Lee đăng ảnh 'mỹ nhân giấu mặt' bên 'núi' đồ hiệu, ẩn tình 'mèo mả gà đồng' giữa lúc Angela Phương Trinh 'muốn lấy chồng'

Suốt 2 ngày nay, đoạn clip Cao Thái Sơn cầu hôn Angela Phương Trinh đã trở thành tâm điểm, gây sốt cõi mạng. Đáng chú ý hơn khi không chỉ nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ, Angela Phương Trinh còn hứa sẽ sinh con cho "chồng tương lai". Kế đó, cặp đôi liên tục thả thính nhau trên MXH và ở mỗi bài viết, CĐM nhận thấy luôn có tag "yêu thương quay về" dưới phần bình luận. Được biết, đây là tên ca khúc từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn nhưng hiện tại đã bị Nathan Lee mua đứt bản quyền.

Màn 'thả thính' qua lại của cặp đôi tiếp tục bị CĐM soi kỹ - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc dân tình còn đang hoang mang chưa rõ thực hư thì phía Nathan Lee liên tục có động thái đáng chú ý. Sau bài đăng "cảnh cáo" vào chiều ngày hôm qua 21/2, cách đây ít phút, "chủ mới" của ca khúc Yêu Thương Quay Về bất ngờ đăng tải bức ảnh 1 cô gái "bí ẩn" bên hàng tá đồ hiệu kèm dòng trạng thái úp mở chuyện bóc trần sự thật "động trời".