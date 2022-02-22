Nathan Lee đăng ảnh 'mỹ nhân giấu mặt' bên 'núi' đồ hiệu, ẩn tình 'mèo mả gà đồng' giữa lúc Angela Phương Trinh 'muốn lấy chồng'

Hậu trường 22/02/2022 10:07

Cách đây ít phút, Nathan Lee bất ngờ đăng tải bức ảnh 1 cô gái "bí ẩn" bên hàng tá đồ hiệu kèm dòng trạng thái úp mở chuyện bóc trần sự thật "động trời" giữa lúc Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh rộn ràng 'cầu hôn'.

Suốt 2 ngày nay, đoạn clip Cao Thái Sơn cầu hôn Angela Phương Trinh đã trở thành tâm điểm, gây sốt cõi mạng. Đáng chú ý hơn khi không chỉ nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ, Angela Phương Trinh còn hứa sẽ sinh con cho "chồng tương lai". Kế đó, cặp đôi liên tục thả thính nhau trên MXH và ở mỗi bài viết, CĐM nhận thấy luôn có tag "yêu thương quay về" dưới phần bình luận. Được biết, đây là tên ca khúc từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn nhưng hiện tại đã bị Nathan Lee mua đứt bản quyền.

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Màn 'thả thính' qua lại của cặp đôi tiếp tục bị CĐM soi kỹ - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc dân tình còn đang hoang mang chưa rõ thực hư thì phía Nathan Lee liên tục có động thái đáng chú ý. Sau bài đăng "cảnh cáo" vào chiều ngày hôm qua 21/2, cách đây ít phút, "chủ mới" của ca khúc Yêu Thương Quay Về bất ngờ đăng tải bức ảnh 1 cô gái "bí ẩn" bên hàng tá đồ hiệu kèm dòng trạng thái úp mở chuyện bóc trần sự thật "động trời".

Cụ thể, Nathan Lee viết: "Singapore tháng 3 năm 2014 có nhiều trò hay lắm! Bớt diễn tuồng chưa mấy đứa?".

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Bài viết mới nhất của ông hoàng mua nhạc - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh đăng kèm là đôi chân của một cô gái, trên giường có hàng loạt túi đồ hiệu khiến CĐM không khỏi đoán già đoán non về danh tính của mỹ nhân này. Chưa dừng lại ở đó, Nathan Lee còn kèm nhiều hashtag gây chú ý như "mèo mả gà đồng", "dĩ vãng dơ dáy, dễ gì giấu giếm" càng khiến netizen chú ý hơn.

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Cao Thái Sơn và Nathan Lee từng nổ ra 'cuộc chiến' bản hit nhiều tháng ròng khiến CĐM ngán ngẩm - Ảnh: Internet

Chưa biết thực hư ra sao, nhưng không ít cư dân mạng cho rằng Nathan Lee đang nhắm đến Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh, thậm chí những câu chuyện bí mật có thể được anh công khai trong thời gian tới cũng liên quan đến 2 nhân vật này. Và biết đâu cô gái giấu mặt trong hình ảnh cũng không loại trừ khả năng chính là Angela Phương Trinh.

Phản ứng của mẹ Cao Thái Sơn khi con trai cầu hôn và "con dâu" Angela Phương Trinh hứa chuyện sinh con

Phản ứng của mẹ Cao Thái Sơn khi con trai cầu hôn và "con dâu" Angela Phương Trinh hứa chuyện sinh con

Cũng có mặt tại buổi cầu hôn, mẹ Cao Thái Sơn có phản ứng đầy thích thú trước màn cầu hôn của con trai, không những vậy, Angela Phương Trinh cũng ngọt ngào gọi bà là "mẹ chồng".

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Từ khóa:   Nathan Lee Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh

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