Nathan Lee 'dọa' bóc trần sự thật động trời, Cao Thái Sơn quyết chơi 'tất tay' để bảo vệ Angela Phương Trinh: 'Ai muốn phốt, anh hốt tất cả cho em'

Hậu trường 23/02/2022 15:43

Sau khi công khai yêu đương, thậm chí là cầu hôn Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn nhận về vô số thị phi. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn "nhắc khéo" từ Nathan Lee. Tuy nhiên có lẽ cặp đôi "mới nhú" của Showbiz Việt chẳng mấy bận tâm.

Mới đây, cả cõi mạng bất ngờ xôn xao trước thông tin Cao Thái Sơn đã cầu hôn Angela Phương Trinh và được "đàng gái" đồng ý và hé lộ cả thời gian muốn sinh con.

Được biết, trước khi nhận lời yêu của giọng ca Pha Lê Tím, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai từng tuyên bố sẽ ăn chay trường và không đi quá xa trong các mối quan hệ yêu đương. Chính vì vậy khi công khai tình cảm với Cao Thái Sơn, không ít netizen cho rằng cả hai đang PR cho sản phẩm nào đó sắp tới đây, hoặc chỉ đơn giản là gẫy bão dư luận, thu hút CĐM.

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Angela Phương Trinh xác nhận hẹn hò với Cao Thái Sơn và nghĩ cả tên cho con trai - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn khi ngay sau khi cặp đôi tuyên bố "tìm hiểu nhau" và liên tục thả thính trên MXH, Nathan Lee bất ngờ có nhiều động thái trên trang cá nhân, khiến CĐM nghĩ ngay đến việc nam ca sĩ đang "đá đểu", dọa "bóc phốt" Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn.

Theo đó, Nathan Lee công khai đăng ảnh chụp cùng Angela Phương Trinh kèm lời "thách thức" vô cùng gay gắt. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua 22/2, nam ca sĩ còn ẩn ý sẽ bóc trần nhân vật nào đó, kèm theo bức ảnh một mỹ nhân giấu mặt. CĐM ngay lập tức bàn tán xôn xao và khẳng định cô gái đó chính là nữ diễn viên Mùi Ngò Gai.

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CĐM hồi hộp đợi màn tranh đấu sắp tới của bộ 3 này - Ảnh: Internet

Trước những lời đe dọa ngầm từ "đối thủ truyền kiếp", Cao Thái Sơn mới đây đã có dòng trạng thái gắt không kém để bảo vệ người ấy. Nam ca sĩ tuyên bố mặc kệ tất cả và hy vọng Angela Phương Trinh tin tưởng mình. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Tình yêu đã thực sự trưởng thành trong từng câu chữ và suy nghĩ. Em không cần bận tâm đến thứ gì nữa: Em cứ yêu đời, hạnh phúc, ăn chay và làm việc tốt.

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Bài đăng của Cao Thái Sơn - Ảnh chụp màn hình

Ai muốn phốt, anh hốt tất cả cho em. Đổ xuống đất nhà mình xây thêm biệt thự. Cười vui và hạnh phúc, thế thôi". Thậm chí, cặp đôi cũng đã nghĩ được tên cho con trai tương lai và công khai lên MXH để hỏi ý kiến người hâm mộ. 

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Chưa rõ chuyện tình yêu của cặp đôi này đi tới đâu, netizen chỉ đang hóng Nathan Lee 'phản đòn' - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau nhiều lần "gây chiến" với nhau vì âm nhạc, Cao Thái Sơn hiện tại đã không màng đến lời thách thức của Nathan Lee. Dù trước đó không lâu, giọng ca Pha Lê Tím từng bị Nathan Lee mua "sạch sẽ" loạt bản hit để đời.

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