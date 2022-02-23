Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì?

Sao quốc tế 23/02/2022 18:30

Jungkook sợ hãi lớn nhất là gì? Côn trùng, lò vi sóng hay phụ nữ? Ở bài viết này chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do đằng sau những nỗi ám ảnh này.

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì? - Ảnh 1

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì?

Jungkook sợ lò vi sóng vì anh ấy nghĩ chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi chúng đang hoạt động.

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì? - Ảnh 2

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì? (Ảnh: Minh họa)

Jungkook tránh côn trùng chỉ đơn giản vì chúng khiến anh ấy sợ hãi.

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì? - Ảnh 3

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì? (Ảnh: Minh họa)

Trên mạng xã hội cũng có bình luận cho rằng nam thần tượng sợ phụ nữ, nguyên nhân là do anh thường xuyên bị bắt gặp có những phản ứng hài hước khi một cô gái lại gần và ngay khi phát hiện ra, Jungkook nhanh chóng bỏ đi.

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