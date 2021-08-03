BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, "út cưng" Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí?

Sao quốc tế 03/08/2021 06:00

Những em út của các nhóm nhạc đình đám nhất Kpop xuất hiện trên BXH "Best KPOP Maknae 2021" theo phiếu bầu của fan quốc tế. Ai sẽ người người giữ ngôi vị đầu bảng?

Vừa qua, KingChoice đã tổ chức cuộc bình chọn những thành viên em út của các nhóm nhạc Kpop được các fan quốc tế yêu thích nhất với tên gọi "Best KPOP Maknae 2021". KingChoice được biết đến là trang web bỏ phiếu quốc tế nổi tiếng với cộng đồng Kpop quốc tế. Đã có hàng chục thậm chí là hàng trăm tên đề cử để góp mặt trong BXH lần này. Đồi với những ai là fan hâm mộ của những anh chàng, cô nàng em út thì luôn mong mỏi thần tượng của mình sẽ giành vị trí NO.1 trên BXH này.

Cuối cùng, cuộc bình chọn đã khép lại cuối tháng 7 vừa qua (từ ngày 1/7 đến 31/7) với danh sách những maknae Kpop yêu thích nhất đã được công bố. Có tổng cộng đến hơn 6,7 triệu phiếu bầu chọn tham gia. Đây là một con số khá lớn và dường như lượng fan yêu mến các thần tượng của mình chưa bao giờ hạ nhiệt.

Dưới đây là danh sách top 20 những anh chàng, cô nàng em út được yêu thích nhất.

Hạng 20

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 1
Yuna (ITZY) - 35.371 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 19

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 2
Jaehyeong (The Rose) - 36.523 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 18

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 3
 Sehun (EXO) - 53.603 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 17

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 4
 Jisung (NCT) - 60.675 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 16

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 5
 Subin (VICTON) - 63.511 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 15

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 6
Huening Kai (TXT) - 71.587 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 14

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 7
Gahyeon (Dreamcatcher) - 109.125 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 13

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 8
I.M (Monsta X) - 120.059 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 12

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 9
Niki (ENHYPEN) - 129.730 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 11

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 10
Dino (SEVENTEEN) - 130.614 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 10

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 11
Nancy (MOMOLAND) - 131.258 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 9

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 12
Chanwoo (iKON) - 142.929 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 8

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 13

 Taemin (SHINee) - 162.826 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 7

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 14
Shuhua ((G)I-DLE) - 189.985 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 6

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 15
Tzuyu (TWICE) - 206.147 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 5

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 16
I.N (Stay Kids) - 307.611 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 4

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 17
Kang Seungyoon (Winner) - 368.416 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 3

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 18
Lisa (Blackpink) - 612.342 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 2

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 19
Sanha (ASTRO) - 1.241.729 điểm. Ảnh: Internet

Hạng 1

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, 'út cưng' Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí? - Ảnh 20
Jungkook (BTS) - 1.754.273 điểm. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Jungkook BTS Lisa (BLACKPINK) BXH visual idol Kpop

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