BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, "út cưng" Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí?

Vừa qua, KingChoice đã tổ chức cuộc bình chọn những thành viên em út của các nhóm nhạc Kpop được các fan quốc tế yêu thích nhất với tên gọi "Best KPOP Maknae 2021". KingChoice được biết đến là trang web bỏ phiếu quốc tế nổi tiếng với cộng đồng Kpop quốc tế. Đã có hàng chục thậm chí là hàng trăm tên đề cử để góp mặt trong BXH lần này. Đồi với những ai là fan hâm mộ của những anh chàng, cô nàng em út thì luôn mong mỏi thần tượng của mình sẽ giành vị trí NO.1 trên BXH này.

Cuối cùng, cuộc bình chọn đã khép lại cuối tháng 7 vừa qua (từ ngày 1/7 đến 31/7) với danh sách những maknae Kpop yêu thích nhất đã được công bố. Có tổng cộng đến hơn 6,7 triệu phiếu bầu chọn tham gia. Đây là một con số khá lớn và dường như lượng fan yêu mến các thần tượng của mình chưa bao giờ hạ nhiệt.