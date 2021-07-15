BTS và Teayeon (SNSD) ai sẽ giữ vị trí top 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc trong mùa hè này?

Chỉ mới đầu tháng 7 nhưng các ca sỹ solo, nhóm nhạc Kpop đã ấn định những ngày công chiếu sản phẩm của mình trên các nền tảng MXH. Làm cho đông đảo fan hâm mộ nóng lòng chờ xem. Có những nhóm nhạc chỉ vừa tung các đoạn trailer “nhá hàng” thì đã làm “chao đảo” cộng đồng fan trên toàn thế giới. Điểm qua một số ca sỹ, nhóm nhạc được fan hâm mộ chờ đợi như: BTS , Teayeon (SNSD), Kyuhyun (Super Junior), nữ diễn viên Lee Sung Kyung kết hợp cùng Loco, D.O (EXO),… cùng loạt ca sỹ, nhóm nhạc khác.

Thủ lĩnh của (G)I-DLE – Jeon Soyeon, sẽ có màn comeback ấn tượng với vai trò là nghệ sĩ solo. Soyeon sẽ phát hành một album mini solo đầu tiên mang tên “Windy”. Ở đường đua này cô nàng có thể vượt mặt đàn anh Kynhyn và giành vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc .

Anh chàng Kyuhyun (Super Junior) sẽ cho ra mắt ca khúc “Together”, ca khúc này nằm trong một single mùa hè trong dự án bốn mùa mà anh đang thực hiện trong 2021 này. Có lẽ các “fan cứng” của anh đã mong mỏi cho lần trở lại này.

Album mini solo đầu tay của cô nàng Jeon Soyeon (G-IDLE). Ảnh: Internet

Baek Ah Yeon sẽ cho ra mắt mini album thứ 5 mang tên “Observe”.

Album thứ 5 của Beak Ah Yeon. Ảnh: Allkpop

Có lẽ cộng đồng fan hâm mộ mong chờ nhất chính là cô nàng Teayeon (SNSD). Giọng ca trưởng nhóm của SNSD không cần phải bàn cải khi cô nàng đảm nhiệm vị trí vocal của nhóm. Bên cạnh đó, những album solo đầu tay trước đây cũng được đánh giá là xuất sắc mà khó giọng ca nữ nào có được. Vào tháng 7 này Teayeon sẽ cho ra mắt singer mới mang tên “Weekend”. Cùng chờ xem cô nàng thủ lĩnh của SNSD sẽ có những thay đổi như thế nào trong vị trí bảng xếp hạng âm nhạc Kpop và thế giới.

Teayeon (SNSD) ra mắt singer mang tên "Weekend" Ảnh:Kenh14

D.O (EXO) là thành viên tiếp theo được debut solo và album mini đầu tiên của anh đã được ấn định ngày ra mắt. Chắc hẳn fan của anh đã rất mong chờ được gặp thần tượng của mình trong vai trò mới là nghệ sĩ solo.

D.O (EXO). Ảnh: Saostar

Nhóm nhạc Kpop nào sẽ bùng nổ?

Khác với những nghệ sĩ solo, những nhóm nhạc sẽ được comeback trong mùa hè là sự mong chờ lớn nhất dành cho người hâm mộ.

Nhóm nhạc DOGKIZ sẽ trở lại với một single album mới có tên là "CHASE EPISODE 1. GGUM".

Nhóm nhạc DOGKIZ. Ảnh:Kpopmap

Boygroup tân binh KINGDOM cũng đã có màn comeback vào ngày 1 tháng 7 với mini album "History Of Kingdom : PartⅡ. Chiwoo".

Tạo hình trong album mới của nhóm KINGDOM. Ảnh: Allkpop

Nhóm nhạc CIX đã phát hành ca khúc "TESSERACT", được sản xuất bởi Hui của PENTAGON và Minit, dành cho nền tảng cộng đồng người hâm mộ UNIVERSE.

Nhóm CIX. Ảnh: Người nổi tiếng

Để gọi tên nhóm nhạc mong chờ nhất trong mùa hè không ai khác chính là “gà cưng” nhà Bit Hit nhóm nhạc BTS. Sự trở lại lần này của các anh chàng đã làm không ít ARMY phải “lụy tim” về tạo hình đáng yêu, mới mẻ và có chút “lạ” trong đây. Những ca từ mang ý nghĩa sâu sắc và giai điệu của ca từ cũng đã làm hài lòng một số “thính giả” khó tính. Chắc hẳn sự trở lại của BTS sẽ là đối thủ “đáng gờm” của những nhóm nhạc còn lại. Fan hâm mộ cũng đang “nóng lòng” chờ xem BTS sẽ “oanh tạc” bao nhiêu vị trí ở các bảng xếp hạng trong và ngoài nước.

Sự trở lại bùng nổ của nhóm nhạc BTS. Ảnh:NME

Chúng ta cùng chờ đón xem sẽ có những ca sỹ, nhóm nhạc nào nữa sẽ comeback trong mùa hè này. Đường đua âm nhạc Kpop đã và đang nóng hơn bao giờ hết.