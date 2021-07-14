'Chị em sinh đôi' của Lâm Tâm Như bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung, dư luận thắc mắc thời gian 'debut'

Sao quốc tế 14/07/2021 10:03

Nhờ sở hữu vẻ ngoài giống hệt với nàng Hạ Tử Vy, cô gái này đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn Trung Quốc.

Tại "đất nước tỷ dân" Trung Quốc, việc có nhan sắc chưa đủ để nổi tiếng, các ngôi sao giải trí hàng đầu phải có tài năng và những nét đặc trưng riêng để công chúng dễ dàng ghi nhớ. Bởi vậy, dù có rất nhiều hot girl nhưng không mấy ai có thể trở mình thành người nổi tiếng.

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Cô gái tự xưng "Tiểu Lâm Tâm Như" mặc đồ cổ trang (trái), bắt chước tạo hình của Lâm Tâm Như trong phim "Hoàn Châu Cách Cách" (phải) - Ảnh: Sohu

Mặt khác, bởi vì dân đông nên việc người giống người là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều người trẻ lợi dụng việc mình sở hữu vẻ ngoài giống một ngôi sao lớn để kiếm tiền là điều dễ thấy tại đây. Có thể kể đến một số người nổi tiếng có bản sao y hệt như Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Angela Baby,... đều đã từng làm điên đảo MXH một thời gian dài. Gần đây, thêm 1 bản sao của người nổi tiếng khác được phát hiện, đó chính là bản sao Lâm Tâm Như.

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Từng biểu cảm, cử chỉ của cô được cho là giống với Lâm Tâm Như đến 90% - Ảnh: Sohu

Sohu đưa tin, cô gái này hiện đang là một hiện tượng livestream bởi đa phần khán giả đều lầm tưởng cô chính là Lâm Tâm Như thật ngay từ lần xem đầu tiên. Từ ánh mắt mơ màng, cho đến động tác đánh đàn hay nói chuyện đều khiến nhiều cư dân mạng bị "lú" vì quá giống.

Bởi vì độ nhận diện của vai diễn Hạ Tử Vy trong sự nghiệp của Lâm Tâm Như là cao nhất nên cô gái này đã chọn tạo hình giống hệt với nhân vật trong Hoàn Châu Cách Cách. Chẳng những đầàu tư những bộ trang phục hay đồ trang sức giống hệt bộ phim Hoàn Châu Cách Cách năm 1998, "Hạ Tử Vi" phiên bản nhân viên ngân hàng này còn có biểu cảm và hành động giống hệt nhân vật kinh điển.

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Cô nàng hóa thân xuất sắc vào nhân vật Hạ Tử Vy - Ảnh: Cắt từ clip

Trong một buổi livestream, cô chia sẻ bí quyết để giống với nhân vật Hạ Tử Vy nhất: "Khi nói chuyện, cứ gật gù như tôi là được". Nhưng cử chỉ này không hề dễ bắt chước. Có lẽ vì lý do này nên cô chính là bản sao được chú ý nhất của Lâm Tâm Như.

Dù chỉ là nhân tố mới của giới livestream, nhưng "tiểu Lâm Tâm Như" đã thu hút được nhiều sự chú ý bởi nhan sắc không kém cạnh bản gốc. Tài khoản livestream trực tuyến của cô hiện tại đã vượt qua con số 100 nghìn lượt theo dõi không lâu sau khi ra mắt.

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Bí quyết của cô là khi nói chuyện hãy gật gù theo kiểu của Hạ Tử Vy - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người dùng mạng xã hội đã đưa ra lời khuyên cho cô rằng hãy thử tham gia showbiz và thử vào vai thế thân cho Lâm Tâm Như. Nếu may mắn, cô gái này cũng sẽ có được độ nổi tiếng nhất định. Hiện tại, danh tính thật của cô gái này vẫn chưa được tìm ra.

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