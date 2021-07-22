Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS)

Có thể nói visual của các anh chàng nhóm nhạc nam Kpop chưa bao giờ hết hot trong chủ đề bàn tán của các chị em phái đẹp. Họ luôn muốn rằng idol của mình sẽ là người đứng ở vị trí No.1 trên BXH. Nhưng đó chỉ là một của cuộc bình chọn bởi mỗi anh chàng idol luôn có một nét đẹp riêng mà không lẫn vào đâu được. Chính vì vậy, kết quả của các cuộc khảo sát luôn khiến cho các netizen Hàn quan tâm và bàn luận

Dưới đây là kết quả của cuộc bình chọn và đón xem ai giành được vị trí visual đại diện cho 14 nhóm nhạc nam Idol Hàn Quốc. Được biết, đây chính là diễn đàn của phái nữ ở xứ ở Kim Chi và hãy xem ai là người đại diện cho nhóm.