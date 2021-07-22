Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS)

Mới đây trên diễn đàn phái nữ của Hàn Quốc đã có một bình cuộc bình visual đại diện cho các nhóm nhạc nam Kpop, kết quả thật bất ngờ.
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Có thể nói visual của các anh chàng nhóm nhạc nam Kpop chưa bao giờ hết hot trong chủ đề bàn tán của các chị em phái đẹp. Họ luôn muốn rằng idol của mình sẽ là người đứng ở vị trí No.1 trên BXH. Nhưng đó chỉ là một của cuộc bình chọn bởi mỗi anh chàng idol luôn có một nét đẹp riêng mà không lẫn vào đâu được. Chính vì vậy, kết quả của các cuộc khảo sát luôn khiến cho các netizen Hàn quan tâm và bàn luận
Dưới đây là kết quả của cuộc bình chọn và đón xem ai giành được vị trí visual đại diện cho 14 nhóm nhạc nam Idol Hàn Quốc. Được biết, đây chính là diễn đàn của phái nữ ở xứ ở Kim Chi và hãy xem ai là người đại diện cho nhóm.
BOTB
Hạng 1: Sungjae - 80%
Hạng 2: Minhyuk - 17%
Kết quả: Sungjae - tỉ lệ vote 80%
PENTAGON
Hạng 1: Hongseok - 35%
Hạng 2: Kino - 18%
Hạng 3: Yanan - 17%
kết quả: Hongseok - tỉ lệ vote 35%
MONSTA X
Hạng 1: Hyungwin - 49%
Hạng 2: Minhhyuk - 44%
Hạng 3: Shownu - 3%
Kết quả: Hyungwin -tỉ lệ vote 49%
Hạng 1: Jin - 48%
Hạng 2: V - 43%
Hạng 3: Jungkook - 7%
Kết quả: Jin - tỉ lệ 48%
NCT 127
Hạng 1: Jaehyun - 56%
Hạng 2: Taeyong - 21%
Hạng 3: WinWin và Jeongwoo - 7%
Kết quả: Jaehyun - tỉ lệ vote - 56%
SF9
Hạng 1:Rowoon - 60%
Hạng 2: Hwiyoung - 24%
Hạng 3:Taeyang - 7%
Kết quả: Rowoon - tỉ lệ vote 60%
iKON
Hạng 1:Junghoe - 36%
Hạng 2: Yunhyeong - 33%
Hạng 3: Junhwan - 17%
Kết quả: Junghoe - tỉ lệ vote 36%
THE BOYZ
Hạng 1: Junghoe - 36%
Hạng 2: Younghoon - 31%
Hạng 3: Hyunjae - 18%
Kết quả: Junghoe - tỉ lệ vote 36%
STAY KIDS
Hạng 1: Hyunjin - 40%
Hạng 2: Felix - 31%
Hạng 3: Lee Know - 19%
Kết quả: Hyunjin - tỉ lệ vote 40%
ATEEZ
Hạng 1: Seonghwa - 30%
Hạng 2: Yunho - 27%
Hạng 3: Hongjoong - 15%
Kết quả: Seonghwa - tỉ lệ vote 30%
GOLDEN CHILD
Hạng 1: Bomin - 92%
Hạng 2: Jaehyun và Jibeom - 2%
Kết quả: Bomin - tỉ lệ vote 92%
P1HARMONY
Hạng 1: Intak - 86%
Hạng 2: Theo và Jongseob - 4%
Kết quả: Intak - 86%
TXT
Hạng 1: Soobin - 57%
Hạng 2: Beomgyu - 17%
Hạng 3: Yeonjun - 11%
Kết quả: Soobin - tỉ lệ vote 57%
NCT dream
Hạng 1: Jaemin - 54%
Hạng 2: Heno - 29%
Hạng 3: Mark - 8%
Kết quả: Jaemin - tỉ lệ vote 54%
Có thể thấy các cô nàng xứ Hàn đã chuẩn bị kỹ như thế nào về việc vote các Idol mà mình yêu thích. Bên cạnh đó BXH chỉ là một phần còn việc các cô nàng này yêu mến một ai đó nhưng không trong bảng xếp hạng đã không còn quá quan trọng đối với họ.