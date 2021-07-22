Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS)

Sao quốc tế 22/07/2021 06:00

Mới đây trên diễn đàn phái nữ của Hàn Quốc đã có một bình cuộc bình visual đại diện cho các nhóm nhạc nam Kpop, kết quả thật bất ngờ.

Có thể nói visual của các anh chàng nhóm nhạc nam Kpop chưa bao giờ hết hot trong chủ đề bàn tán của các chị em phái đẹp. Họ luôn muốn rằng idol của mình sẽ là người đứng ở vị trí No.1 trên BXH. Nhưng đó chỉ là một của cuộc bình chọn bởi mỗi anh chàng idol luôn có một nét đẹp riêng mà không lẫn vào đâu được. Chính vì vậy, kết quả của các cuộc khảo sát luôn khiến cho các netizen Hàn quan tâm và bàn luận

Dưới đây là kết quả của cuộc bình chọn và đón xem ai giành được vị trí visual đại diện cho 14 nhóm nhạc nam Idol Hàn Quốc. Được biết, đây chính là diễn đàn của phái nữ ở xứ ở Kim Chi và hãy xem ai là người đại diện cho nhóm.

BOTB

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 1

Hạng 1: Sungjae - 80%

Hạng 2: Minhyuk - 17%

Kết quả: Sungjae - tỉ lệ vote 80%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 2
Sungjae nhóm BTOB. Ảnh: Internet

 PENTAGON

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 3

Hạng 1: Hongseok - 35% 

Hạng 2: Kino - 18%

Hạng 3: Yanan - 17%

kết quả: Hongseok - tỉ lệ vote 35% 

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 4
Hongseok nhóm nhạc Pentagon. Ảnh: Internet

 MONSTA X

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 5

Hạng 1: Hyungwin - 49%

Hạng 2: Minhhyuk - 44%

Hạng 3: Shownu - 3%

Kết quả: Hyungwin -tỉ lệ vote 49%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 6
Hyungwin nhóm MONSTA. Ảnh: Internet

BTS

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 7

Hạng 1: Jin - 48%

Hạng 2: V - 43%

Hạng 3: Jungkook - 7%

Kết quả: Jin - tỉ lệ 48%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 8
Jin nhóm nhạc BTS. Ảnh: Internet

NCT 127

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 9

Hạng 1: Jaehyun - 56%

Hạng 2: Taeyong - 21%

Hạng 3: WinWin và Jeongwoo - 7%

Kết quả: Jaehyun - tỉ lệ vote - 56%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 10
Jaehyun nhóm NCT 127. Ảnh: Internet

SF9

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 11

Hạng 1:Rowoon - 60%

Hạng 2: Hwiyoung - 24%

Hạng 3:Taeyang - 7%

Kết quả: Rowoon - tỉ lệ vote 60%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 12
Rowoon nhóm nhạc SF9. Ảnh: Internet

iKON

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 13

Hạng 1:Junghoe - 36%

Hạng 2: Yunhyeong - 33%

Hạng 3: Junhwan - 17%

Kết quả: Junghoe - tỉ lệ vote 36%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 14
Junghoe nhóm nhạc iKON. Ảnh: Internet

THE BOYZ

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 15

Hạng 1: Junghoe - 36%

Hạng 2: Younghoon - 31%

Hạng 3: Hyunjae - 18%

Kết quả: Junghoe - tỉ lệ vote 36%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 16
Junghoe nhóm nhạc THE BOYZ. Ảnh: Internet

STAY KIDS

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 17

Hạng 1: Hyunjin - 40%

Hạng 2: Felix - 31% 

Hạng 3: Lee Know - 19%

Kết quả: Hyunjin - tỉ lệ vote 40% 

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 18
Hyunjin nhóm nhạc STAY KIDS. Ảnh: Internet

ATEEZ

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 19

Hạng 1: Seonghwa - 30%

Hạng 2: Yunho - 27% 

Hạng 3: Hongjoong - 15%

Kết quả: Seonghwa - tỉ lệ vote 30% 

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 20
Seonghwa nhóm nhạc ATEEZ. Ảnh: Internet

GOLDEN CHILD

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 21

Hạng 1: Bomin - 92%

Hạng 2: Jaehyun và Jibeom - 2% 

Kết quả: Bomin - tỉ lệ vote 92% 

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 22
Bomin nhóm nhạc GOLDEN CHILD. Ảnh: Internet

P1HARMONY

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 23

Hạng 1: Intak - 86%

Hạng 2: Theo và Jongseob - 4%

Kết quả: Intak - 86%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 24
Intak nhóm nhạc P1HARMONY. Ảnh: Internet

TXT

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 25

Hạng 1: Soobin - 57%

Hạng 2: Beomgyu - 17% 

Hạng 3: Yeonjun - 11%

Kết quả: Soobin - tỉ lệ vote 57% 

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 26
Soobin nhóm nhạc TXT. Ảnh: Internet

 NCT dream

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 27

Hạng 1: Jaemin - 54%

Hạng 2: Heno - 29%

Hạng 3: Mark - 8%

 Kết quả: Jaemin - tỉ lệ vote 54%

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS) - Ảnh 28
Jaemin nhóm nhạc NCT dream. Ảnh: Internet

Có thể thấy các cô nàng xứ Hàn đã chuẩn bị kỹ như thế nào về việc vote các Idol mà mình yêu thích. Bên cạnh đó BXH chỉ là một phần còn việc các cô nàng này yêu mến một ai đó nhưng không trong bảng xếp hạng đã không còn quá quan trọng đối với họ.

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Từ khóa:   BTS NCT BXH visual idol Kpop

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