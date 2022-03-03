Tại sao biệt danh mới của Jin (BTS) là "Hoàng tử bé"?

Sao quốc tế 03/03/2022 07:17

Jin (BTS) ra mắt biệt danh mới nhờ những bức ảnh gần đây được đăng trên tài khoản Instagram cá nhân. Ai đã đặt cho anh ấy biệt danh này và tại sao?

Tại sao biệt danh mới của Jin (BTS) là 'Hoàng tử bé'? - Ảnh 1

Kim Seok-jin, hay còn được biết đến với cái tên Jin, là một ca sĩ, diễn viên, nhà soạn nhạc và vũ công người Hàn Quốc, là thành viên của BTS (Ảnh: Jin / Instagram)

BTS lại một lần nữa làm dậy sóng trên internet, các thần tượng trẻ tuổi tiếp tục chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của họ. Kể từ khi nhóm nhạc Hàn Quốc tham gia Instagram, mỗi bài đăng trên cá nhân của họ đã đều tạo sự chú ý. Các chàng trai Bangtan cũng rất yêu thương ARMY khi luôn cập nhật các hình ảnh hàng ngày trong kỳ nghỉ của mình.

Khoảng thời gian trước, Jin được biết đến với cái tên Worldwide Handsome - một trong những biệt danh nổi tiếng nhất của anh ấy. Kim Seokjin, người hiện đang vượt qua mốc 28 triệu người theo dõi trên Instagram, đã chia sẻ bức ảnh sau đây và khiến cho cụm từ #LittePrince lên xu hướng trên Twitter:

 

Tại sao biệt danh mới của Jin là hoàng tử bé?

Sau khi đăng bức ảnh trên, thành viên J-Hope đã bình luận về bức ảnh này.  Cụ thể, J-Hope để lại nhận xét: "The Little Prince 🤴" ám chỉ tác phẩm văn học kinh điển.

Bức ảnh do Jin chia sẻ đã vượt hơn 10 triệu lượt thích. Mặt khác, ARMY đã thông qua nhận xét của J-Hope và đặt một biệt danh mới dễ thương cho Jin.

Biệt danh "hoàng tử bé" có liên quan đến trang phục của Jin trong bức ảnh, sự sang trọng của bộ trang phục và sự thu hút của nam idol. Biệt danh này cũng khiến ARMY nhớ lại màn trình diễn của Jin trong bài hát "Moon" dựa trên tác phẩm văn học "The Little Prince".

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