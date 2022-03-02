Cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của maknae vàng nhà BTS?

BTS nhận được sự nổi tiếng và công nhận trên toàn thế giới. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng bởi tài năng tuyệt vời về vũ đạo, ca hát, sáng tác và sản xuất âm nhạc mà còn bởi tính cách và sức hấp dẫn của họ.
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