Jungkook (BTS) tốt nghiệp Đại Học Global Cypher, nhận bằng khen dành cho sinh viên xuất sắc

Anh chàng đã chính thức tốt nghiệp khoa Phát thanh Truyền hình & Giải trí, đồng thời nhận bằng khen của Tổng thống dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc.

BTS Jungkook vì không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp nên đã làm một video thay cho bài phát biểu nhận giải của mình.

Jungkook chia sẻ: "Người ta nói rằng khoảnh khắc tốt nghiệp vừa là một dấu chấm hết vừa mở ra một cánh cổng mới, vừa nghẹn ngào vừa hồi hộp. Tôi nghĩ rằng việc học hỏi luôn là một việc vui vẻ, tuyệt vời và đầy phấn khởi. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này và tiếp tục hướng tới mục tiêu mới."

Được biết, trường Đại học Global Cyber (Mạng toàn cầu) là một trong 21 trường đại học, cao đẳng chuyên đào tạo từ xa có cơ sở chính toạ lạc tại Cheonan, Hàn Quốc. Đây là ngôi trường được khá nhiều thần tượng K-pop theo học.

Theo Daehak News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jungkook-bts-tot-nghiep-dai-hoc-global-cypher-nhan-bang-khen-danh-cho-sinh-vien-xuat-sac-453206.html