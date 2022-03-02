'Hoàng tử Thái Lan' Nickhun (2PM) gây sốc vì diện mạo khác lạ, fan 'dụi mắt' vài lần mới nhận ra idol của mình

Mới đây, vài hình ảnh của Nichkhun (2PM) đã gây bất ngờ và thu hút sự chú ý của người hâm mộ với diện mạo hoàn toàn khác lạ.

Vào ngày 1/3, Nichkhun đã đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram. Trong bức ảnh được đăng tải, Nichkhun để ria mép, thay đổi kiểu tóc và phong thái nghiêm nghị hơn bình thường.

Netizen không khỏi tò mò về sự thay đổi đột ngột của 'Hoàng tử Thái Lan' - người luôn xuất hiện chỉnh chu với phong thái lịch lãm.

Và ngay lập tức, chàng idol Nichkhun đã ra dấu hiệu rằng đây là hình ảnh từ một vai diễn. Có vẻ như anh ấy đã hóa trang cho vai diễn trong bộ phim mới ở Thái Lan. Nghe tới đây, fan liền thở phào nhẹ nhõm.

Được biết, gần đây, Nichkhun đã vinh dự nhận được giải thưởng hạng mục Idol châu Á của năm tại lễ trao giải 2021 IFENG FASHION CHOICE được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-tu-thai-lan-nickhun-2pm-gay-soc-vi-dien-mao-khac-la-fan-dui-mat-vai-lan-moi-nhan-ra-idol-cua-minh-452977.html