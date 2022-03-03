Đây là những bức ảnh mà Song Ji Hyo đã đăng lên Instagram vào ngày 27/02



Song Ji Hyo phối đồ gọn gàng mang hơi hướng vintage sang trọng với áo khoác màu beige, áo len và quần jean xanh. Mái tóc ngắn của nữ diễn viên như tô thêm cá tính nhưng không kém phần trẻ trung, năng động.



Khi nhìn thấy những bức ảnh này, fan cứng chắc hẳn sẽ nhận ra phong thái của cô nàng khác hẳn những bức ảnh trước đây trên Insta. Bầu không khí xung quanh dường như tự nhiên, chuyên nghiệp hơn hẳn.

Những bức ảnh tiếp theo cũng cho thấy phong cách mới mẻ của thành viên Running Man. Nụ cười tươi tắn của cô nàng khiến fan không ngừng 'thả tim' vào các bức ảnh mới.