Vài ngày gần đây, thành viên trụ cột của Running Man đã khiến fan bất ngờ khi đột ngột thay đổi phong cách của mình và chăm chỉ đăng ảnh lên Instagram hơn.
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Đây là những bức ảnh mà Song Ji Hyo đã đăng lên Instagram vào ngày 27/02
Song Ji Hyo phối đồ gọn gàng mang hơi hướng vintage sang trọng với áo khoác màu beige, áo len và quần jean xanh. Mái tóc ngắn của nữ diễn viên như tô thêm cá tính nhưng không kém phần trẻ trung, năng động.
Khi nhìn thấy những bức ảnh này, fan cứng chắc hẳn sẽ nhận ra phong thái của cô nàng khác hẳn những bức ảnh trước đây trên Insta. Bầu không khí xung quanh dường như tự nhiên, chuyên nghiệp hơn hẳn.
Những bức ảnh tiếp theo cũng cho thấy phong cách mới mẻ của thành viên Running Man. Nụ cười tươi tắn của cô nàng khiến fan không ngừng 'thả tim' vào các bức ảnh mới.
Fan tinh ý đoán rằng: "Dường như đoàn staff của Ji Hyo vừa có người mới. Hẳn là người này còn trẻ và rành về Instagram".
Ngoài ra, còn có một số bình luận khác về sự thay đổi trong phong cách sử dụng Instagram của Song Ji Hyo: "Mái tóc ngắn của cô ấy bắt đầu trông đẹp hơn rồi", "Được chụp ảnh đúng cách nên nhìn tuyệt hơn hẳn", "Được người khác chụp hình cho luôn là tuyệt nhất".
Bạn có nhận ra sự thay đổi của Song Ji Hyo không?
Theo Dispatch