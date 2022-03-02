Son Na Eun ngày càng 'thay đổi' với gu thời trang 'táo bạo' hết nấc từ khi gia nhập YG

Gần đây, những bộ trang phục mà Son Na Eun diện không chỉ khoe được vẻ sexy mà còn mang hơi hướng độc lạ và kì quặc đúng như phong cách của 'gà nhà' YG.

Trong hình ảnh mới nhất trên SNS, với bộ bodysuit đen, Na Eun đã khoe khéo được nhan sắc xinh đẹp, body đỉnh cao, vòng eo nhỏ đến khó tin và hút mắt. Đặc biệt, người hâm mộ nhận ra rằng, kể từ khi gia nhập YG, cô nàng ngày càng táo bạo hơn trong việc chọn trang phục. Những bộ cánh Son Na Eun diện không chỉ khoe được vẻ sexy mà còn mang hơi hướng độc lạ và kì quặc đúng như phong cách của 'gà nhà' YG.

Son Na Eun là thành viên nhóm nhạc nữ Apink nổi tiếng. Bên cạnh sự nghiệp ca hát và diễn xuất, cô còn góp mặt trong loạt MV Breath và Beautiful (Beast), New face (PSY)… Những năm mới chuyển sang lĩnh vực phim ảnh, ngôi sao Hàn 28 tuổi từng hứng nhiều “gạch đá” vì diễn đơ trong các tác phẩm Trở lại tuổi 20, Bữa tối định mệnh (Chúng ta cùng ăn tối nhé), Lọ lem và bốn chàng hiệp sĩ…

Giữa năm 2021, Son Na Eun bất ngờ gia nhập “ông lớn” YG Entertainment. Được biết, cô nàng đã vắng mặt trong đợt quảng bá album mới kỷ niệm 10 năm thành lập của Apink. Người đẹp vẫn quay MV, chụp ảnh album, poster… nhưng không tham gia biểu diễn trên các chương trình âm nhạc cùng nhóm vì xung đột lịch trình cá nhân. Thông tin này khiến người hâm mộ thất vọng.

Gần đây, nữ ca sĩ/diễn viên đã đóng vai Oh Su Jeong, một bác sĩ thực tập phòng cấp cứu trong bộ phim truyền hình 'Ghost Doctor' của đài tvN. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Rain và Kim Bum và đã kết thúc vào tháng trước.

Theo Chosun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/son-na-eun-ngay-cang-thay-doi-voi-gu-thoi-trang-tao-bao-het-nac-tu-khi-gia-nhap-yg-452978.html