Jung Kook (BTS) - selfie đơn giản thôi cũng đủ khiến bao fan nữ 'trụi tim'

Sao quốc tế 10/03/2022 10:37

Mới đây, em út của BTS - Jungkook đã đăng loạt ảnh khoe gương mặt điển trai với làn da trắng, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. 

Nụ cười của Jung Kook khiến bao fan nữ rụng tim vì quá đẹp và dễ thương. 

Jung Kook (BTS) - selfie đơn giản thôi cũng đủ khiến bao fan nữ 'trụi tim' - Ảnh 1

Gương mặt baby là thế nhưng thân hình của Jung Kook lại khiến chị em không khỏi cảm thán.

Jung Kook (BTS) - selfie đơn giản thôi cũng đủ khiến bao fan nữ 'trụi tim' - Ảnh 2
Jung Kook (BTS) - selfie đơn giản thôi cũng đủ khiến bao fan nữ 'trụi tim' - Ảnh 3

Quả thật, mỗi khi nhìn vào Jungkook, các fan sẽ không khỏi cảm thấy "khó thở" trước gương mặt đẹp trai hút hồn, thân hình 6 múi cực sexy và thần thái gợi cảm, bí ẩn không cưỡng lại nổi. Fanboy không khỏi ghen tỵ với body của anh, còn fangirl thì "rớt liêm sỉ" hàng loạt.

Được biết, Jungkook cùng nhóm BTS sẽ tổ chức 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL' tại sân vận động Jamsil, Seoul vào hôm nay (10/3) để gặp gỡ và giao lưu cùng các ARMY.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Jung Kook BTS sao Hàn Quốc

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