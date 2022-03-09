T.O.P (Big Bang) xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, chuẩn nhan sắc từng khiến biết bao chị em say mê

Sáng 9/3, T.O.P đã đăng tải lên Instagram cá nhân vài bức ảnh được chụp bởi tạp chí Prestige Hong Kong.

Trong bức ảnh, TOP đang mặc một chiếc áo khoác được thiết kế lấp lánh với mái tóc bạch kim nổi bật. Các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt thần thái thu hút sự chú ý của fan hâm mộ. T.O.P quả là nhan sắc chuẩn nam thần đã từng khiến bao chị em say mê.

Ngày 7/2, T.O.P chính thức kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty YG Entertainment sau 16 năm gắn bó. Đại diện công ty cho biết nam rapper muốn thử sức trên con đường mới với tư cách nghệ sĩ và doanh nhân. Dù vậy, T.O.P vẫn là thành viên của Big Bang và luôn sẵn sàng cho các hoạt động trong tương lai của nhóm.

Big Bang sẽ đánh dấu sự trở lại sau 4 năm với sản phẩm âm nhạc mới. Nhóm nhạc đã hoàn thành việc thu âm và đang quay MV cho ca khúc chủ đề.

Theo DongA Ilbo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-big-bang-xuat-hien-voi-ve-ngoai-lich-lam-chuan-nhan-sac-tung-khien-biet-bao-chi-em-say-me-454523.html