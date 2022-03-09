Vừa nóng bỏng nhưng lại có nét ngây thơ - Loạt ảnh chứng tỏ đẳng cấp nữ thần thời trang của Jennie (BLACKPINK), thuộc hàng Top idol nữ làng giải trí xứ kim chi

Full outfit Jennie mặc dự show Chanel lại mang đến cho cô nét đẹp cute khác hẳn với mọi khi.

Chiều ngày 8/3, Chanel giới thiệu BST Thu/Đông 2022 đến giới mộ điệu. Ngoài trông ngóng những thiết kế mới toanh, dàn khách mời, đại sứ có mặt tại sự kiện cũng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cô đại sứ xinh đẹp đến từ Hàn Quốc - Jennie Kim tiếp tục là gương mặt quen thuộc tại show diễn.

Nếu như lần trước Jennie hòa vào dòng chảy những năm 70 trong bộ tweed màu đỏ rực thì lần này, cô nàng lại mang một màu sắc khác hẳn.

Cô nàng diện set tuyền đen gồm crop top, chân váy mini và áo khoác. Jennie còn búi tóc hai chùm, chân đi tất ren phối cùng sandal cao gót khiến fan liên tưởng idol của mình giống như búp bê. Thân hình nuột nà cùng đôi chân thẳng tắp của nàng idol khiến mọi cô gái phải ghen tỵ.

Được biết, Jennie đã đến Paris, Pháp để tham dự Tuần lễ thời trang Paris 2022 F/W vào ngày 5/3.

Theo Chosun

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