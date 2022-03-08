HyunA dương tính với COVID-19, fan lo lắng cho sức khỏe nữ thần tượng

Ca sĩ Hyuna được chẩn đoán dương tính với COVID-19 và tạm ngưng các lịch trình hiện tại để tập trung điều trị bệnh

P NATION - Công ty quản lý của Hyuna đã thông báo rằng, “Hyuna, nghệ sĩ của chúng tôi, đã được chẩn đoán nhiễm virus COVID-19".

"Hyun-a đã hoàn thành liều vắc-xin COVID-19 thứ hai, và cô ấy có kế hoạch tạm dừng tất cả các lịch trình đã định và tập trung vào việc điều trị tại nhà."

P NATION thông báo với người hâm mộ của HyunA là công ty sẽ cố gắng hết sức để giúp nữ thần tượng nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Được biết, vào ngày 3/2, bạn trai Dawn đã cầu hôn Hyuna thành công sau 6 năm yêu nhau. Đã có vô số netizen chúc mừng cho cái kết đẹp của cặp đôi ồn ào nhất nhì Kpop.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hyuna-duong-tinh-voi-covid-19-fan-lo-lang-cho-suc-khoe-nu-than-tuong-454267.html