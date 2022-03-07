Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy

Sao quốc tế 07/03/2022 11:38

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như IU, Lee Byung Hun, Lee Jong Suk, Kim Go Eun, Hyeri, Song Kang Ho... đã quyên góp những số tiền lớn để giúp đỡ các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng mới đây ở Uljin, Hàn Quốc.

Vào ngày 4/3, một trận cháy rừng lớn đã xảy ra tại khu vực bờ biển phía Đông của Hàn Quốc, trên một ngọn núi gần thị trấn Uljin ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Đám cháy lan đến thành phố Samcheok ở tỉnh Gangwon gần đó, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Sau khi biết tin vụ cháy rừng và cân nhắc về hình thức giúp đỡ, nữ ca sĩ IU đã quyên góp 100 triệu won (khoảng 1,88 tỷ VNĐ) để hỗ trợ nhà ở tạm thời cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn. IU được biết đến là nghệ sĩ thường xuyên quyên góp cho những hoạt động cứu trợ, chẳng hạn như lũ lụt hoặc đại dịch COVID-19.

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy - Ảnh 1

Vào ngày 5, nữ diễn viên Goblin Kim Go Eun hỗ trợ 50 triệu won (xấp xỉ 930 triệu VNĐ) cho các nạn nhân và những nỗ lực tái thiết trong khu vực.

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy - Ảnh 2

Tài tử Lee Byung Hun cũng quyên góp số tiền 100 triệu won cho các gia đình có nhà cửa bị phá hủy và đang lánh nạn tại các trung tâm hội nghị, bệnh viện, trường học. Số tiền quyên góp của nam diễn viên được dự kiến sẽ hỗ trợ làm nhà di động cho các gia đình nạn nhân.

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy - Ảnh 3

Nam diễn viên Lee Jong Suk cũng góp phần hỗ trợ cho việc làm nhà ở tạm thời cho các nạn nhân với số tiền 100 triệu won. 

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy - Ảnh 4

Nam diễn viên Song Kang Ho cũng đã quyên góp 100 triệu won. Công ty quản lý của Song Kang Ho cho biết nam diễn viên hy vọng có thể giúp đỡ phần nào cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận cháy rừng. 

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy - Ảnh 5

Tiếp đó, nữ ca sĩ Hyeri nhóm nhạc Girl’s Day đã quyên góp 50 triệu won để viện trợ cho lực lượng cứu hỏa và trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp.

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy - Ảnh 6

Đại diện tổ chức Hàn Quốc nơi tiếp nhận các khoản quyên góp trên cho biết, rất nhiều nạn nhân đang chật vật và mất sinh kế do ảnh hưởng của vụ cháy rừng ở Uljin. Vì vậy những hỗ trợ từ các nghệ sĩ Hyeri, IU, Kim Go Eun, Lee Byung Hun… sẽ giúp họ trở lại cuộc sống thường ngày.

Theo Chosun

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