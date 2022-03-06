Jung Hae In - tài tử xứ Hàn khiến fan 'bấn loạn' vì quá quyến rũ cùng phong thái lịch lãm như hoàng tử

Sao quốc tế 06/03/2022 16:36

Mới đây, nam diễn viên Jung Hae In đã đăng một bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân đã 'hớp hồn' fan hâm mộ với vẻ ngoài lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ.

Trong bức ảnh được đăng tải, Jung Hae In chỉ diện đơn giản với áo sơ mi trắng thôi nhưng thần thái 'không đùa được' cùng hình thể rắn chắc đã khơi dậy sự ngưỡng mộ từ người xem.

Jung Hae In - tài tử xứ Hàn khiến fan 'bấn loạn' vì quá quyến rũ cùng phong thái lịch lãm như hoàng tử - Ảnh 1

Jung Hae In từ lâu được mệnh danh là “mỹ nam không tuổi” của showbiz Hàn. Dù bước sang tuổi 34, gương mặt của tài tử “Snowdrop” vẫn trẻ trung như độ tuổi đôi mươi. 

Cư dân mạng đã bình luận với những lời khen 'có cánh' với nhan sắc của anh chàng như "Thật tuyệt khi được ngắm nhìn nhan sắc này", "Em yêu anh", "Trời ơi, nam thần trong lòng em",...

Jung Hae In - tài tử xứ Hàn khiến fan 'bấn loạn' vì quá quyến rũ cùng phong thái lịch lãm như hoàng tử - Ảnh 2

Nam diễn viên từng đóng chính cùng “tình đầu quốc dân” Son Ye Jin trong “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”. Diễn xuất ngọt ngào, tình cảm của cặp diễn viên mang đến sự nổi tiếng Jung Hae In. 

Jung Hae In - tài tử xứ Hàn khiến fan 'bấn loạn' vì quá quyến rũ cùng phong thái lịch lãm như hoàng tử - Ảnh 3

Gần đây nhất, vai diễn binh nhì Jun Ho trong “D.P - Truy bắt lính đào ngũ”, gần đây là sự kết hợp với Jisoo trong “Snowdrop”, cái tên Jung Hae In ngày càng được bàn tán nhiều hơn. 

Theo MBC News

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Từ khóa:   Jung Hae In nhan sắc sao Hàn sao Hàn Quốc

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