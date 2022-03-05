BTS mở màn năm 2022 với 3 kỷ lục GUINNESS mới trên mạng xã hội INSTAGRAM, TWITTER và TIKTOK

Tổ chức Kỷ lục thế giới (Guinness World Records) đã liệt kê 3 kỷ lục mới mà các chàng trai nhà Big Hit thiết lập trong năm 2021.

Những kỷ lục mới mà các chàng trai nhà Big Hit thiết lập là:

1. Nhóm nhạc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram

Tính đến tháng 2/2022, tài khoản chính thức của BTS ghi nhận 60,1 triệu lượt người theo dõi.

2. Nhóm nhạc có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên TikTok

BTS được 45,7 triệu người quan tâm, đứng thứ 16 trong số những tài khoản nổi tiếng nhất trên nền tảng (không bao gồm tài khoản của TikTok).

Nhóm nhạc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Twitter

Với 44,1 triệu người theo dõi, @BTS_twt là tài khoản nhóm nhạc có nhiều người theo dõi nhất trên Twitter.

BTS hiện đã có tổng cộng 28 danh hiệu kỷ lục thế giới và được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Guinness vào tháng 9/2021. Hãy cùng chờ xem họ sẽ phá vỡ thêm những kỷ lục nào trong năm 2022!

Theo Koreaboo

Xuất hiện nhóm nhạc toàn sao hạng A quyết tâm debut với mục tiêu 'vượt mặt' BTS BTS là nhóm nhạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới nên đã trở thành hình mẫu được nhiều đàn em noi theo. Thế nhưng, dù chỉ là mới debut trên show truyền hình nhưng nhóm nhạc 3 thành viên này lại thẳng thắn tuyên bố sẽ đánh bại BTS. Họ là ai?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-mo-man-nam-2022-voi-3-ky-luc-guinness-moi-tren-mang-xa-hoi-instagram-twitter-va-tiktok-453655.html