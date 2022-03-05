BTS mở màn năm 2022 với 3 kỷ lục GUINNESS mới trên mạng xã hội INSTAGRAM, TWITTER và TIKTOK

Sao quốc tế 05/03/2022 11:03

Tổ chức Kỷ lục thế giới (Guinness World Records) đã liệt kê 3 kỷ lục mới mà các chàng trai nhà Big Hit thiết lập trong năm 2021.

Những kỷ lục mới mà các chàng trai nhà Big Hit thiết lập là:

1. Nhóm nhạc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram

Tính đến tháng 2/2022, tài khoản chính thức của BTS ghi nhận 60,1 triệu lượt người theo dõi.

BTS mở màn năm 2022 với 3 kỷ lục GUINNESS mới trên mạng xã hội INSTAGRAM, TWITTER và TIKTOK - Ảnh 1

2. Nhóm nhạc có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên TikTok

BTS được 45,7 triệu người quan tâm, đứng thứ 16 trong số những tài khoản nổi tiếng nhất trên nền tảng (không bao gồm tài khoản của TikTok).

BTS mở màn năm 2022 với 3 kỷ lục GUINNESS mới trên mạng xã hội INSTAGRAM, TWITTER và TIKTOK - Ảnh 2

Nhóm nhạc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Twitter

Với 44,1 triệu người theo dõi, @BTS_twt là tài khoản nhóm nhạc có nhiều người theo dõi nhất trên Twitter.

BTS mở màn năm 2022 với 3 kỷ lục GUINNESS mới trên mạng xã hội INSTAGRAM, TWITTER và TIKTOK - Ảnh 3

BTS hiện đã có tổng cộng 28 danh hiệu kỷ lục thế giới và được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Guinness vào tháng 9/2021. Hãy cùng chờ xem họ sẽ phá vỡ thêm những kỷ lục nào trong năm 2022!

Theo Koreaboo

Xuất hiện nhóm nhạc toàn sao hạng A quyết tâm debut với mục tiêu 'vượt mặt' BTS

Xuất hiện nhóm nhạc toàn sao hạng A quyết tâm debut với mục tiêu 'vượt mặt' BTS

BTS là nhóm nhạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới nên đã trở thành hình mẫu được nhiều đàn em noi theo. Thế nhưng, dù chỉ là mới debut trên show truyền hình nhưng nhóm nhạc 3 thành viên này lại thẳng thắn tuyên bố sẽ đánh bại BTS. Họ là ai?

Xem thêm
Từ khóa:   BTS Big Hit sao Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện nhóm nhạc toàn sao hạng A quyết tâm debut với mục tiêu 'vượt mặt' BTS

Xuất hiện nhóm nhạc toàn sao hạng A quyết tâm debut với mục tiêu 'vượt mặt' BTS

Seo Ye Ji liên tục gặp chỉ trích trước thềm comeback, cư dân mạng ngán ngẩm với lối sống 'ngạo nghễ' của nữ diễn viên và gia đình

Seo Ye Ji liên tục gặp chỉ trích trước thềm comeback, cư dân mạng ngán ngẩm với lối sống 'ngạo nghễ' của nữ diễn viên và gia đình

Park Seo Joon chia sẻ về tình bạn khăng khít, ‘bất khả xâm phạm’ của hội anh em quyền lực của Kbiz - WOOGA SQUAD

Park Seo Joon chia sẻ về tình bạn khăng khít, ‘bất khả xâm phạm’ của hội anh em quyền lực của Kbiz - WOOGA SQUAD

Jungkook (BTS) tốt nghiệp Đại Học Global Cypher, nhận bằng khen dành cho sinh viên xuất sắc

Jungkook (BTS) tốt nghiệp Đại Học Global Cypher, nhận bằng khen dành cho sinh viên xuất sắc

Song Ji Hyo khiến fan 'bấn loạn' khi liên tục đăng hình trên Instagram, khoe khéo nhan sắc trẻ trung cá tính, CĐM ngỡ 'bị thời gian bỏ quên'

Song Ji Hyo khiến fan 'bấn loạn' khi liên tục đăng hình trên Instagram, khoe khéo nhan sắc trẻ trung cá tính, CĐM ngỡ 'bị thời gian bỏ quên'

TEMPEST - Nhóm tân binh Hàn Quốc có thành viên người Việt chính thức debut với “BAD NEWS”

TEMPEST - Nhóm tân binh Hàn Quốc có thành viên người Việt chính thức debut với “BAD NEWS”

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào