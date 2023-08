Chính thức gia nhập MARVEL, Park Seo Joon bị ‘giám sát’ để không tiết lộ được điều gì

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Park Seo Joon đã nói về việc bản thân tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe). "Lần đầu tiên tôi nghe Marvel muốn nói chuyện với tôi, tôi đã không tin. Tôi thực sự không thể tin được".

Vào ngày cuộc phỏng vấn diễn ra, Park Seo Joon đang ở Seoul, vừa trở về sau khi quay phim ở London. Trong suốt quá trình phỏng vấn, cuộc gọi với quản lý tại LA của anh vẫn diễn ra để có thể theo dõi bất kỳ thông tin nhạy cảm nào của Marvel.

Nam diễn viên cũng thể hiện tình cảm đặc biệt với những bộ drama nổi tiếng của mình như Thanh xuân vật vã (Fight for My Way) và Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class). Anh nói: “Người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày, bao gồm cả cuộc sống, tình yêu và công việc. Thanh xuân vật vã là một trong những bộ phim truyền hình có thể lột tả tốt nhất những cảm xúc này. "Anh ấy nói," Tầng lớp Itaewon xuất hiện trong thời kỳ bùng nổ của phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, và thu hút được nhiều người hâm mộ ở nước ngoài. Nó đã cho tôi niềm tin rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi được mở rộng tầm mắt của mình với thế giới phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc”.

Park Seo Joon thổ lộ: “Tôi cảm thấy Hàn Quốc đã nỗ lực và đầu tư rất nhiều thời gian để làm ra những bộ phim, bộ truyện có chất lượng tốt nhưng lại chưa thể hiện được giá trị thực sự muốn truyền tải. Tôi muốn một ngày nào đó thế giới công nhận là Hàn Quốc có rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình hay. Tôi tự hào vì có thể đóng góp vào sự bùng nổ này của Hàn Quốc”.

Theo Maeil Business News