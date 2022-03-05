Chính thức gia nhập MARVEL, Park Seo Joon bị ‘giám sát’ để không tiết lộ được điều gì

Sao quốc tế 05/03/2022 14:01

Nam diễn viên Park Seo Joon thổ lộ: "Tôi không thể tin được rằng Marvel lại muốn có tôi", và bày tỏ cảm xúc choáng ngợp khi được xuất hiện trong 'The Marvels' (Captain Marvel 2).

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Park Seo Joon đã nói về việc bản thân tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe). "Lần đầu tiên tôi nghe Marvel muốn nói chuyện với tôi, tôi đã không tin. Tôi thực sự không thể tin được".

Chính thức gia nhập MARVEL, Park Seo Joon bị ‘giám sát’ để không tiết lộ được điều gì - Ảnh 1

Park Seo Joon cười: "Tôi đang rất cẩn thận với những câu hỏi liên quan đến Marvel vì dàn diễn viên và đoàn làm phim đã được cảnh báo là không được tiết lộ bất cứ thứ gì.

Anh chia sẻ thêm: "Tôi không phải là người sợ thử thách, nhưng cho dù tôi đang quay phim ở Hàn Quốc hay nước ngoài, mọi thứ đều là một thử thách đối với tôi. Vì vậy, ban đầu tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng mọi người đã động viên tôi rất nhiều và tôi được chào đón rất nhiệt tình."

Chính thức gia nhập MARVEL, Park Seo Joon bị ‘giám sát’ để không tiết lộ được điều gì - Ảnh 2

Vào ngày cuộc phỏng vấn diễn ra, Park Seo Joon đang ở Seoul, vừa trở về sau khi quay phim ở London. Trong suốt quá trình phỏng vấn, cuộc gọi với quản lý tại LA của anh vẫn diễn ra để có thể theo dõi bất kỳ thông tin nhạy cảm nào của Marvel.

Nam diễn viên cũng thể hiện tình cảm đặc biệt với những bộ drama nổi tiếng của mình như Thanh xuân vật vã (Fight for My Way) và Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class). Anh nói: “Người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày, bao gồm cả cuộc sống, tình yêu và công việc. Thanh xuân vật vã là một trong những bộ phim truyền hình có thể lột tả tốt nhất những cảm xúc này. "Anh ấy nói," Tầng lớp Itaewon xuất hiện trong thời kỳ bùng nổ của phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, và thu hút được nhiều người hâm mộ ở nước ngoài. Nó đã cho tôi niềm tin rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi được mở rộng tầm mắt của mình với thế giới phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc”.

Chính thức gia nhập MARVEL, Park Seo Joon bị ‘giám sát’ để không tiết lộ được điều gì - Ảnh 3
Park Seo Joon thổ lộ: “Tôi cảm thấy Hàn Quốc đã nỗ lực và đầu tư rất nhiều thời gian để làm ra những bộ phim, bộ truyện có chất lượng tốt nhưng lại chưa thể hiện được giá trị thực sự muốn truyền tải. Tôi muốn một ngày nào đó thế giới công nhận là Hàn Quốc có rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình hay. Tôi tự hào vì có thể đóng góp vào sự bùng nổ này của Hàn Quốc”.

Theo Maeil Business News

Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính

Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính

Mới đây, Jung Eunji (Apink) được xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi thấy sức khỏe không được tốt. Nữ idol cho biết đã thử đến 16 bộ kit test khác nhau, nhưng trong đó chỉ 4 bộ cho kết quả dương tính.

Xem thêm
Từ khóa:   Park Seo Joon sao Hàn Quốc Tin tức giải trí

TIN LIÊN QUAN

Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính

Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính

Jungkook (BTS) tốt nghiệp Đại Học Global Cypher, nhận bằng khen dành cho sinh viên xuất sắc

Jungkook (BTS) tốt nghiệp Đại Học Global Cypher, nhận bằng khen dành cho sinh viên xuất sắc

Song Ji Hyo khiến fan 'bấn loạn' khi liên tục đăng hình trên Instagram, khoe khéo nhan sắc trẻ trung cá tính, CĐM ngỡ 'bị thời gian bỏ quên'

Song Ji Hyo khiến fan 'bấn loạn' khi liên tục đăng hình trên Instagram, khoe khéo nhan sắc trẻ trung cá tính, CĐM ngỡ 'bị thời gian bỏ quên'

TEMPEST - Nhóm tân binh Hàn Quốc có thành viên người Việt chính thức debut với “BAD NEWS”

TEMPEST - Nhóm tân binh Hàn Quốc có thành viên người Việt chính thức debut với “BAD NEWS”

Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này

Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này

Son Na Eun ngày càng 'thay đổi' với gu thời trang 'táo bạo' hết nấc từ khi gia nhập YG

Son Na Eun ngày càng 'thay đổi' với gu thời trang 'táo bạo' hết nấc từ khi gia nhập YG

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào