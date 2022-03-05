Vẻ điển trai cùng nụ cười 'đốn tim' của Park Bo Gum trong ảnh chụp cùng những người bạn trong quân ngũ

Sao quốc tế 05/03/2022 16:59

Một người lính đã chia sẻ những bức ảnh đáng nhớ trong thời gian nghĩa vụ quân sự với các đồng nghiệp của mình, một trong số đó có diễn viên Park Bo Gum. Anh sẽ chính thức xuất ngũ vào ngày 30/4 năm nay.

Bức ảnh kỷ niệm được chụp cùng các đồng nghiệp hải quân của nam diễn viên Park Bo Gum đang trở thành chủ đề bàn tán.

Vẻ điển trai cùng nụ cười 'đốn tim' của Park Bo Gum trong ảnh chụp cùng những người bạn trong quân ngũ - Ảnh 1

Ngày 4/5, các trang mạng xã hội lớn như Instagram và cộng đồng trực tuyến đã đăng tải những bức ảnh có mặt nam diễn viên Park Bo Gum.

Vẻ điển trai cùng nụ cười 'đốn tim' của Park Bo Gum trong ảnh chụp cùng những người bạn trong quân ngũ - Ảnh 2

Trong ảnh, Park Bo Gum mặc quân phục và chụp ảnh kỉ niệm cùng những người lính khác. Chàng diễn viên điển trai cười rạng rỡ và tạo hình trái tim đáng yêu.

Vẻ điển trai cùng nụ cười 'đốn tim' của Park Bo Gum trong ảnh chụp cùng những người bạn trong quân ngũ - Ảnh 3

Còn trong những bức ảnh khác với mọi người, Park Bo Gum đã đeo băng đô, đội mũ cá mập độc đáo và có biểu cảm hài hước. Anh chàng khiến người hâm mộ tan chảy với cách tạo dáng đáng yêu của mình.

Vẻ điển trai cùng nụ cười 'đốn tim' của Park Bo Gum trong ảnh chụp cùng những người bạn trong quân ngũ - Ảnh 4

Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, bao gồm cả trang truyền thông Trung Quốc Sina.com, đang tỏ ra rất quan tâm đến tin tức này.

Theo nguồn tin từ quân đội, Park Bo Gum đã được xuất ngũ sớm vào ngày 21/2 do kì nghỉ phép còn lại kết hợp với quy định mới về COVID-19. Nam diễn viên sẽ về nhà chờ đợi đến 30/4, ngày xuất ngũ chính thức.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Park Bo Gum sao Hàn Quốc Tin tức giải trí

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