Bức ảnh mới đây của Jennie khiến dân tình được một phen 'trầm trồ' vì quá nóng bỏng.

Jennie đã đăng một số bức ảnh lên Instagram với caption, "Những khoảnh khắc chụp hình cùng Cococrush đáng nhớ."

Được biết, Coco Crush là dòng trang sức của thương hiệu cao cấp Chanel.

Trong một bức ảnh, Jennie táo bạo để lộ vòng eo con kiến ​​trong trang phục nội y của Calvin Klein. Quần jean không gài cúc khiến tấm hình càng trở nên 'nóng bỏng' hơn. Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc xinh đẹp của cô nàng Jennie nào.

Theo Chosun

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