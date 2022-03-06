Yeri (Red Velvet) khoe thân hình săn chắc cùng vẻ quyến rũ trưởng thành trong bộ bikini

Yeri vừa cập nhật trạng thái của mình trên tài khoản Instagram cùng một số bức ảnh trong chuyến du lịch sinh nhật.

Trong bức ảnh, Yeri đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với thần thái sang chảnh như một buổi trình diễn thời trang.

Trong những tấm ảnh mặc bikini, Yeri khoe khéo đường eo thon thả và cơ bắp săn chắc. Bờ vai vuông cùng xương quai xanh quyến rũ cũng thu hút sự chú ý của fan.

Cư dân mạng đã bình luận như "Yeri đã lớn thật rồi. Chúc mừng sinh nhật em", "Thật tuyệt vời khi Yeri đã 24 tuổi", "Wow, ghen tị với cơ thể của Yeri quá",...

Được biết, Red Velvet sẽ phát hành mini album mới "Red Velvet" The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm "vào ngày 21/3.

Theo Dispatch

Chính thức gia nhập MARVEL, Park Seo Joon bị ‘giám sát’ để không tiết lộ được điều gì Nam diễn viên Park Seo Joon thổ lộ: "Tôi không thể tin được rằng Marvel lại muốn có tôi", và bày tỏ cảm xúc choáng ngợp khi được xuất hiện trong 'The Marvels' (Captain Marvel 2).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeri-red-velvet-khoe-than-hinh-san-chac-cung-ve-quyen-ru-truong-thanh-trong-bo-bikini-453851.html