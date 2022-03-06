Nữ diễn viên 'bị thời gian lãng quên' Jang Nara - gần 42 tuổi mà ngỡ như mới đôi mươi

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jang Nara vừa tung ra bức ảnh selfie với gương mặt tươi tắn, trẻ trung dù không trang điểm gì.

Trong ảnh, Jang Nara diện trang phục thoải mái, đội mũ lưỡi trai và chụp ảnh với gương mặt hoàn toàn tự nhiên, không trang điểm. Làn da mịn màng của nữ diễn viên khiến nhiều người ghen tỵ.

Fan hâm mộ được một phen ngạc nhiên với nhan sắc 'không tuổi' của cô nàng. Không thể tin được rằng năm nay cô đã 41 tuổi nhưng vẫn trẻ trung.

Nam diễn viên Lee Sang Yoon, bạn thân của Jang Nara, cũng nhận xét: “Cậu đã nói dối về tuổi của mình phải không?". Được biết, cả hai cùng hợp tác trong bộ phim 'VIP' của đài SBS và được biết đến là đôi bạn cùng tuổi, sinh năm 1981.

Jang Nara đang xem xét dự án tiếp theo của mình sau bộ phim truyền hình Bất động sản trừ tà (Sell ​​Your Haunted House) của đài KBS 2TV, kết thúc vào tháng 6 năm ngoái.

Theo Maeil Business News

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