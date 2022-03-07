Nữ ca sĩ Heize khiến fan lo lắng vì sụt cân nghiêm trọng, dáng vẻ gầy gò

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Heize đã đăng một bức ảnh trên Instagram vào ngày 6/3.
Trong ảnh, Heize đang selfie trước gương. Gương mặt hốc hác, chân tay gầy guộc thu hút sự chú ý của netizen Hàn. Cư dân mạng đã bình luận dưới ảnh của nữ ca sĩ: "Hãy giữ gìn sức khỏe nha" và "Chị ốm quá rồi".
Trước đó, có thông tin cho rằng Heize sức khỏe dạo này không được tốt. HyunA, người đã thay mặt Heize nhận giải thưởng tại Seoul Music Awards hồi tháng 1 cho biết: “Dạo này Heize bệnh lắm. Cô ấy không thể hiện ra vì sợ người hâm mộ lo lắng, tôi sẽ cố gắng ở cạnh chăm sóc cô ấy".
Theo Chosun