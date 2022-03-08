Hậu scandal liên quan đến bắt nạt thành viên trong nhóm, tình chị em của Seolhyun và Jimin (AOA) vẫn bền chặt, còn thân thiết đi du lịch cùng nhau

Sao quốc tế 08/03/2022 10:28

Seolhyun từng bị công chúng chỉ trích vì vụ việc của cựu thành viên Mina. Sau thời gian im ắng, cô đã trở lại và khoe những tấm hình vui vẻ du lịch cùng người bạn Jimin.

Seolhyun đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cùng với caption "Dakgalbi Travel" (tạm dịch là "Chuyến du lịch gà cay").

Trong bức ảnh được đăng tải, Seolhyun đang ghé thăm các nhà hàng và điểm tham quan ở nổi tiếng của Chuncheon. Thân hình chuẩn đồng hồ cát với vòng eo con kiến của Seolhyun khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Hậu scandal liên quan đến bắt nạt thành viên trong nhóm, tình chị em của Seolhyun và Jimin (AOA) vẫn bền chặt, còn thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 1

Đặc biệt, những địa điểm trong những bức ảnh của Seolhyun cũng là những nơi mà Jimin, cựu leader của AOA gần đây đã check-in. Có vẻ như cả hai đã có một chuyến đi vui vẻ cùng nhau.

Hậu scandal liên quan đến bắt nạt thành viên trong nhóm, tình chị em của Seolhyun và Jimin (AOA) vẫn bền chặt, còn thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 2

Trong khi đó, Seolhyun sẽ trở lại với bộ phim truyền hình mới của tvN Danh sách của kẻ sát nhân' (The Murderer's Shopping List). Seolhyun sẽ xuất hiện trong vai Do Ah Hee, một cảnh sát trong quân đoàn quận. Vai diễn này hứa hẹn sẽ thể hiện một sức hút khác biệt của nàng idol xinh đẹp.

Thời gian qua, cả hai idol đều bị chỉ trích vì lời tố cáo của cựu thành viên Mina. Mina cho biết Jimin bắt nạt cô suốt 10 năm và Seolhyun biết mọi chuyện nhưng không lên tiếng bảo vệ. Vụ việc khiến Seolhyun bị tẩy chay, Jimin tuyên bố giải nghệ. Bê bối bắt nạt nội bộ chấn động của AOA đã khiến công chúng sốc nặng. Thế nhưng sau hàng loạt hành động, lời nói bất nhất của Mina, giờ đây netizen mới nhận thấy đã sai lầm khi chỉ trích Seolhyun và Jimin.

Hậu scandal liên quan đến bắt nạt thành viên trong nhóm, tình chị em của Seolhyun và Jimin (AOA) vẫn bền chặt, còn thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 3

Theo Chosun

Cận cảnh gương mặt của nàng dancer hot nhất xứ sở Kim chi hiện nay - No:ze

Cận cảnh gương mặt của nàng dancer hot nhất xứ sở Kim chi hiện nay - No:ze

Mới đây, No:ze đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của mình khiến fan 'hẫng một nhịp tim' với vẻ đẹp đáng yêu tựa nữ thần.

Xem thêm
Từ khóa:   Jimin bắt nạt Mina cực thành viên nhóm AOA sao Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh gương mặt của nàng dancer hot nhất xứ sở Kim chi hiện nay - No:ze

Cận cảnh gương mặt của nàng dancer hot nhất xứ sở Kim chi hiện nay - No:ze

Nữ ca sĩ Heize khiến fan lo lắng vì sụt cân nghiêm trọng, dáng vẻ gầy gò

Nữ ca sĩ Heize khiến fan lo lắng vì sụt cân nghiêm trọng, dáng vẻ gầy gò

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy

Sao Hàn mạnh tay quyên góp hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy

IU trở thành Đại sứ toàn cầu của GUCCI, fan lại được phen 'phổng mũi'

IU trở thành Đại sứ toàn cầu của GUCCI, fan lại được phen 'phổng mũi'

Jennie (BLACKPINK) khiến fan 'bấn loạn' với bức ảnh selfie trong phòng tắm khoe khéo đường cong quyến rũ

Jennie (BLACKPINK) khiến fan 'bấn loạn' với bức ảnh selfie trong phòng tắm khoe khéo đường cong quyến rũ

Sử dụng tài khoản của con gái để lừa đảo, mẹ của nữ diên viên Han So Hee khiến dân tình phẫn nộ vì liên tục 'phá hoại' cuộc sống của cô

Sử dụng tài khoản của con gái để lừa đảo, mẹ của nữ diên viên Han So Hee khiến dân tình phẫn nộ vì liên tục 'phá hoại' cuộc sống của cô

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào