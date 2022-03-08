Hậu scandal liên quan đến bắt nạt thành viên trong nhóm, tình chị em của Seolhyun và Jimin (AOA) vẫn bền chặt, còn thân thiết đi du lịch cùng nhau

Seolhyun từng bị công chúng chỉ trích vì vụ việc của cựu thành viên Mina. Sau thời gian im ắng, cô đã trở lại và khoe những tấm hình vui vẻ du lịch cùng người bạn Jimin.

Seolhyun đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cùng với caption "Dakgalbi Travel" (tạm dịch là "Chuyến du lịch gà cay"). Trong bức ảnh được đăng tải, Seolhyun đang ghé thăm các nhà hàng và điểm tham quan ở nổi tiếng của Chuncheon. Thân hình chuẩn đồng hồ cát với vòng eo con kiến của Seolhyun khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Đặc biệt, những địa điểm trong những bức ảnh của Seolhyun cũng là những nơi mà Jimin, cựu leader của AOA gần đây đã check-in. Có vẻ như cả hai đã có một chuyến đi vui vẻ cùng nhau. Trong khi đó, Seolhyun sẽ trở lại với bộ phim truyền hình mới của tvN Danh sách của kẻ sát nhân' (The Murderer's Shopping List). Seolhyun sẽ xuất hiện trong vai Do Ah Hee, một cảnh sát trong quân đoàn quận. Vai diễn này hứa hẹn sẽ thể hiện một sức hút khác biệt của nàng idol xinh đẹp.

Thời gian qua, cả hai idol đều bị chỉ trích vì lời tố cáo của cựu thành viên Mina. Mina cho biết Jimin bắt nạt cô suốt 10 năm và Seolhyun biết mọi chuyện nhưng không lên tiếng bảo vệ. Vụ việc khiến Seolhyun bị tẩy chay, Jimin tuyên bố giải nghệ. Bê bối bắt nạt nội bộ chấn động của AOA đã khiến công chúng sốc nặng. Thế nhưng sau hàng loạt hành động, lời nói bất nhất của Mina, giờ đây netizen mới nhận thấy đã sai lầm khi chỉ trích Seolhyun và Jimin. Theo Chosun

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