Từng làm ở quán rượu để trả nợ cho gia đình, gia cảnh của nữ diễn viên Han So Hee được tiết lộ khiến fan sững sờ

Vào ngày 7/3, YouTuber Lee Jin Ho đã đăng tải một video nói về hoàn cảnh của Han So Hee và những gì cô đã phải trải qua trước khi nổi tiếng.

Lee Jin Ho tiết lộ rằng có nhiều người đã nghi ngờ về lời giải thích của Han So Hee. Làm thế nào mà bà Shin (mẹ ruột của Han So Hee) lại mở được một tài khoản ngân hàng mang tên Han So Hee khi cô ấy không hề liên lạc với mẹ của mình? Youtuber Lee Jin Ho đã giải thích như sau. "Sau khi ba mẹ chia tay, Han So Hee sống với mẹ nhưng mẹ cô ấy hầu như không hề chăm sóc con gái." Han So Hee đã trải qua thời thơ ấu ở Wonju cùng với người bà. "Sau khi biết tin mẹ mình đang sống ở Ulsan, nữ diễn viên cũng đã đến đây tìm mẹ nhưng cả hai không thể sống cùng nhau. Và trong thời gian này, bà Shin đã mở một tài khoản ngân hàng dưới tên của Han So Hee", và cuộc tranh cãi gần đây đã diễn ra vì lí do này.