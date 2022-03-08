Từng làm ở quán rượu để trả nợ cho gia đình, gia cảnh của nữ diễn viên Han So Hee được tiết lộ khiến fan sững sờ

Giữa cuộc tranh cãi về khoản nợ của mẹ Han So Hee, gia cảnh gia đình của nữ diễn viên cũng được quan tâm không kém.

Vào ngày 7/3, YouTuber Lee Jin Ho đã đăng tải một video nói về hoàn cảnh của Han So Hee và những gì cô đã phải trải qua trước khi nổi tiếng. Lee Jin Ho tiết lộ rằng có nhiều người đã nghi ngờ về lời giải thích của Han So Hee. Làm thế nào mà bà Shin (mẹ ruột của Han So Hee) lại mở được một tài khoản ngân hàng mang tên Han So Hee khi cô ấy không hề liên lạc với mẹ của mình? Youtuber Lee Jin Ho đã giải thích như sau. "Sau khi ba mẹ chia tay, Han So Hee sống với mẹ nhưng mẹ cô ấy hầu như không hề chăm sóc con gái." Han So Hee đã trải qua thời thơ ấu ở Wonju cùng với người bà. "Sau khi biết tin mẹ mình đang sống ở Ulsan, nữ diễn viên cũng đã đến đây tìm mẹ nhưng cả hai không thể sống cùng nhau. Và trong thời gian này, bà Shin đã mở một tài khoản ngân hàng dưới tên của Han So Hee", và cuộc tranh cãi gần đây đã diễn ra vì lí do này.

Tài khoản ngân hàng này được lập khi sao nữ diễn viên phim Thế giới hôn nhân vẫn còn ở tuổi vị thành niên và được bà Shin sử dụng đến bây giờ. Han So Hee sau này đã chuyển đến Seoul và vất vả làm việc bán thời gian một mình để trả nợ cho mẹ cô, người đang phải vật lộn với vấn đề tiền bạc. Lee Jin Ho cho biết, "Han So Hee đã tiêu hết số tiền mà cô ấy đã làm việc chăm chỉ 6 ngày một tuần, từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng tại quán rượu để trả được nợ cho mẹ".

Quá trình trưởng thành đầy gian nan và khó khăn của Han So Hee được mọi người đồng cảm, đồng thời cũng ngưỡng mộ sự kiên cường của cô nàng khi vượt qua hết chừng ấy gian khổ để tạo dựng được hình ảnh và danh tiếng như hiện nay. Một số nguồn tin bật mí thêm mẹ của Han So Hee và phía chủ nợ đang có tranh chấp về tổng số tiền phải vay - trả do cả hai không viết hợp đồng. Mẹ của mỹ nhân sinh năm 1994 chia sẻ với YouTuber Lee Jin Ho: "Đó là lỗi của tôi vì đã không trả nợ đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ mà không phải kê khai phá sản". Đây không phải là lần đầu tiên mẹ của Han So Hee dính dáng đến scandal nợ nần cũng như kiện tụng tiền bạc. Giữa năm 2020, khi nữ diễn viên đang nổi đình nổi đám nhờ cơn sốt của Thế giới hôn nhân thì bê bối của mẹ ruột cô cũng rầm rộ trên mạng xã hội. Bà bị khui là chuyên gia lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc. Thời điểm đó, tin tức này ảnh hưởng không nhỏ đến Han So Hee. Cô phải đứng ra xin lỗi, giải thích và chịu không ít điều tiếng dù bản thân không hề liên quan trực tiếp đến chuyện tiền bạc của đấng sinh thành. Theo Chosun

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