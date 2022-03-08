Sốc: Hyomin (T-ARA) chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui Jo sau 3 tháng do áp lực

Sao quốc tế 08/03/2022 12:58

Sau 3 tháng kể từ khi Dispatch thông báo chuyện hẹn hò, cặp đôi Hyomin và Hwang Ui Jo đã xác nhận chia tay vì áp lực từ cuộc sống.

Ngày 8/3, phía Hyomin lên tiếng về chùm ảnh hẹn hò từ Dispatch: “Lúc đó chúng tôi đang trong quá trình gặp gỡ nhau với cảm xúc tốt đẹp. Tuy nhiên, do hoàn cảnh áp lực nên chúng tôi đã tự nhiên xa cách và quyết định trở thành mối quan hệ ủng hộ lẫn nhau.”

Sốc: Hyomin (T-ARA) chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui Jo sau 3 tháng do áp lực - Ảnh 1

Phía Hyomin cũng xin lỗi: “Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã lên tiếng muộn màng về tin đồn hẹn hò.”

Tiếp đó, Hyomin nói thêm: “Vào thời điểm đó, cả hai bên đều không có công ty quản lý nên không có ai có thể thực hiện phát ngôn chính thức.”

Hồi tháng 1 vừa qua, Dispatch công khai chùm ảnh trong chuyến du lịch Thụy Sĩ của cặp đôi chị em cách nhau 3 tuổi và cho biết họ yêu nhau từ tháng 11/2021.

Sốc: Hyomin (T-ARA) chia tay cầu thủ bóng đá Hwang Ui Jo sau 3 tháng do áp lực - Ảnh 2

Hwang Ui Jo đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho Bordeaux ở Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, trong khi Hyomin vừa hoàn thành hoạt động tái xuất cùng T-Ara.

Theo Maeil Business News

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Từ khóa:   cuộc sống sao Hàn sao Hàn Quốc T-ARA

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