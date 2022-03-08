Producer Hàn nổi tiếng kết hôn với nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên, nối lại tình xưa sau 20 năm

“Tôi sắp kết hôn, tôi muốn tiếp tục mối tình dang dở với người phụ nữ tôi từng yêu. Khi nghe tin cô ấy ly hôn, tôi đã liên lạc với cô ấy theo số 20 năm trước, cũng may là cô ấy không đổi số nên chúng tôi có thể kết nối lại. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, không thể lãng phí được chút nào nữa nên tôi đã đề nghị kết hôn, cô ấy cũng đồng ý và chúng tôi quyết định sống chung…”

Koo Jun Yeop sẽ lên đường đến Đài Loan để gặp Từ Hy Viên và dự định trở lại sau vài tháng hưởng tuần trăng mật: “Tình hình lúc này khá thận trọng, nhưng tôi rất vui và hạnh phúc. Đây là cuộc hôn nhân đến muộn của tôi, hy vọng nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người.”

Koo Jun Yeop và Từ Hy Viên trúng tiếng sét ái tình trong một đêm nhạc thập kỉ trước. Tuy nhiên lịch trình bận rộn khiến cả hai chia tay sau 1 năm hẹn hò. Từ Hy Viên sau đó lấy doanh nhân Uông Tiểu Phi và sinh 3 đứa con. Trước khi ly hôn, cặp đôi từng đối mặt với sóng gió hôn nhân và tin đồn thất thiệt gần một năm. Tháng 6/2021, Từ Hy Viên gây sốc khi tuyên bố với truyền thông cô dự định chia tay Uông Tiểu Phi. Trong gần 5 tháng, doanh nhân họ Uông nỗ lực hàn gắn quan hệ nhưng không thành công. Cuối cùng, họ kết thúc hôn nhân trong hòa bình và khẳng định sẽ cùng chăm sóc, nuôi dạy hai đứa con.

Trong khi đó, Koo Jun Yeop từng lên show tạp kỹ trong nước chia sẻ rằng lần cuối mình yêu là 20 năm trước, thậm chí còn có hình xăm tên của người ấy.

Đôi nghệ sĩ cho biết họ suy nghĩ nghiêm túc vấn đề lập gia đình và cũng đã đăng ký kết hôn ở Hàn Quốc. Sắp tới, DJ Koo sang Đài Loan hoàn thành thủ tục. Đôi uyên ương không có ý định tổ chức hôn lễ vì dịch.

Theo Chosun