Visual bùng nổ của Ahn Hyo Seop trong vai CEO Kang Tae Mu lạnh lùng, tài giỏi

Bộ phim Hẹn hò chốn công sở đang đưa tên tuổi của nam chính Ahn Hyo Seop lên một tầm cao mới. Chàng diễn viên được chú ý hơn rất nhiều và được khán giả công nhận từ khả năng diễn xuất đến nhan sắc 'không đùa được'.
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Trong tập 4, ông nội yêu cầu cháu trai Kang Tae Mu hủy hết lịch để tổ chức kỷ niệm 1 năm yêu nhau với người yêu. Biết là giả nhưng vì yêu cầu và tai mắt của ông nội ở khắp mọi nơi nên cả hai phải diễn cho giống thật nhất. Anh đưa cô đi thử đồ, đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Cả hai còn vô tình cùng ngắm pháo hoa bên bờ sông Hàn. Vì cùng có sở thích về ẩm thực và tính cách Shin Ha Ri còn rất vô tư, hài hước nên Kang Tae Moo cũng có chút cảm tình với cô gái này. Ngược lại, Shin Ha Ri cũng có thiện cảm với anh chàng vì tính cách ấm áp, tinh tế và biết quan tâm người khác.
Thế nhưng, ngay lúc cả hai đang dần có cái nhìn tốt về nhau thì Kang Tae Mu vô tình phát hiện ra Shin Ha Ri bỏ quên ví trên xe và quay lại trả cho cô. Tuy nhiên, lúc vừa đến trước cửa nhà bạn gái giả, anh lại vô tình nhìn thấy cô nhân viên Shin Ha Ri. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Kang Tae Mu mở ví ra xem thì phát hiện ra cô bạn gái giả tên thật là Shin Ha Ri. Sau đó, anh còn gọi điện để xác minh thì Shin Ha Ri nhấc máy khiến Kang Tae Mu bàng hoàng đến ngơ ngác.
Ngoài những chi tiết hấp dẫn trong tập 4, người xem còn được mãn nhãn khi visual của CEO Kang Tae Mu ở tập này quá đỗi xuất sắc.
Cùng với sức nóng của cơn sốt A Business Proposal, cái tên Ahn Hyo Seop trở nên được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong quá khứ, anh cũng đã từng trở thành gương mặt được chú ý khi đóng chính trong 2 tác phẩm đình đám là Người Thầy Y Đức 2 và Hong Chun Gi nhưng không thể phủ nhận, lần này tên tuổi của anh lên một tầm cao mới, được chú ý hơn rất nhiều.
Mở màn tập 1 với mức rating 4,9%, A Business Proposal đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình khi có bước tiến lớn sau 4 tập phim lên sóng. Cụ thể rating tập 4 của A Business Proposal được ghi nhận con số 8,7%, thời điểm cao nhất còn lên tới 11,2%. Đây là sự tăng trưởng thực sự bất ngờ, khi nhìn thành tích ban đầu hoàn toàn có thể thấy, A Business Proposal không phải một bộ phim được nhiều khán giả mong đợi. Tuy nhiên hữu xạ tự nhiên hương, phim hay tự khắc được khán giả nhìn nhận, A Business Proposal là trường hợp như vậy. Với thành tích này, A Business Proposal hiện đang là bộ phim dẫn đầu đường đua rating phim Hàn đầu tuần.