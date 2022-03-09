Visual bùng nổ của Ahn Hyo Seop trong vai CEO Kang Tae Mu lạnh lùng, tài giỏi

Trong tập 4, ông nội yêu cầu cháu trai Kang Tae Mu hủy hết lịch để tổ chức kỷ niệm 1 năm yêu nhau với người yêu. Biết là giả nhưng vì yêu cầu và tai mắt của ông nội ở khắp mọi nơi nên cả hai phải diễn cho giống thật nhất. Anh đưa cô đi thử đồ, đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Cả hai còn vô tình cùng ngắm pháo hoa bên bờ sông Hàn. Vì cùng có sở thích về ẩm thực và tính cách Shin Ha Ri còn rất vô tư, hài hước nên Kang Tae Moo cũng có chút cảm tình với cô gái này. Ngược lại, Shin Ha Ri cũng có thiện cảm với anh chàng vì tính cách ấm áp, tinh tế và biết quan tâm người khác.

Thế nhưng, ngay lúc cả hai đang dần có cái nhìn tốt về nhau thì Kang Tae Mu vô tình phát hiện ra Shin Ha Ri bỏ quên ví trên xe và quay lại trả cho cô. Tuy nhiên, lúc vừa đến trước cửa nhà bạn gái giả, anh lại vô tình nhìn thấy cô nhân viên Shin Ha Ri. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Kang Tae Mu mở ví ra xem thì phát hiện ra cô bạn gái giả tên thật là Shin Ha Ri. Sau đó, anh còn gọi điện để xác minh thì Shin Ha Ri nhấc máy khiến Kang Tae Mu bàng hoàng đến ngơ ngác.