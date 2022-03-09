Sao Hàn liên tiếp chi tiền ủng hộ 'mạnh tay' cho người dân ở Ukraine, trong danh sách có cả 'nàng Dae Jang Geum'

Lee Young Ae - 100 triệu KRW. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu của các nạn nhân Ukraine.

Han Ji Min - 100 triệu KRW cho trẻ em Ukraine có nhà cửa, trường học và cơ sở vật chất bị phá hủy. Unicef ​​cho biết khoản quyên góp của cô ấy sẽ hướng tới việc cung cấp bộ dụng cụ sơ cứu, đồ dùng học tập, công cụ vệ sinh và gói dinh dưỡng cho những trẻ vị thành niên này.