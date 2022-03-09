Sao Hàn liên tiếp chi tiền ủng hộ 'mạnh tay' cho người dân ở Ukraine, trong danh sách có cả 'nàng Dae Jang Geum'

Dưới đây là danh sách những nghệ sĩ Hàn Quốc đã công khai quyên góp ủng hộ cho Ukraine tính đến thời điểm hiện tại.
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Lee Young Ae - 100 triệu KRW. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu của các nạn nhân Ukraine.
Han Ji Min - 100 triệu KRW cho trẻ em Ukraine có nhà cửa, trường học và cơ sở vật chất bị phá hủy. Unicef cho biết khoản quyên góp của cô ấy sẽ hướng tới việc cung cấp bộ dụng cụ sơ cứu, đồ dùng học tập, công cụ vệ sinh và gói dinh dưỡng cho những trẻ vị thành niên này.
Hyeri - 50 triệu KRW cho trẻ em không nơi nương tựa ở Ukraine. Số tiền sẽ được dùng để mua tã lót, thức ăn trẻ em, nơi trú ẩn bảo vệ, bộ vệ sinh và các vật dụng liên quan đến Covid-19 cho trẻ vị thành niên Ukraine.
Im Siwan - đặt chỗ ở khách sạn cho người dân Ukraine lánh nạn từ 7/3 đến 4/4 tại thủ đô Kiev (Kyiv).
Narsha (Brown Eyed Girls) - 10 triệu KRW qua Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc cho người dân Ukraine đang phải hứng chịu chiến tranh.
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài gần hai tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên toàn cầu, cuộc xung đột đang ảnh hưởng tới nhiều mặt đời sống, từ an ninh lương thực ở Trung Đông đến giá xăng ở Mỹ.
Theo Chosun