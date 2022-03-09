'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam

Sao quốc tế 09/03/2022 11:27

Gần đây, tin tức Lee Young Ae quyên góp 100 triệu won cho trẻ em ở Ukraine được dân tình ủng hộ và nhớ về sự kiện nữ diễn viên từng thầm lặng chi trả hơn 700 triệu đồng chi phí chữa bệnh cho 1 cậu bé người Việt. 'Nàng Dae Jang Geum' thuở nào vẫn khiến người ta ngưỡng mộ về tấm lòng chân thành của nàng.

Lee Young Ae từng thầm lặng trả 37.8 triệu won (khoảng 723 triệu đồng) chi phí phẫu thuật cho một cậu bé người Việt. Cậu bé bị bệnh u não được gia đình đưa sang Hàn Quốc chữa trị năm 2015. Bệnh nhân nhí 5 tuổi đã trải qua 3 ca mổ não nhưng tình trạng bệnh không cải thiện, gia đình phải đưa em qua Hàn tìm phương án cứu chữa.

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam - Ảnh 1

Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật quá cao khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Khi biết hoàn cảnh cậu bé từ một người quen làm việc trong giới truyền thông, Lee Young Ae quyết định trả toàn bộ chi phí ca phẫu thuật cũng như các chi phí khác trong thời gian cậu bé nằm viện. Ngay trước khi ca phẫu thuật diễn ra, nữ diễn viên xinh đẹp đã gửi toàn bộ chi phí nhập viện cũng như điều trị cho bé trai tại Bệnh viên Đại học quốc gia Seoul kèm theo lời nhắn: "Mong bé mau chóng hồi phục".

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam - Ảnh 2

Hình ảnh nữ diễn viên và cậu bé người Việt năm nào

Một phóng viên ở Hàn Quốc biết được câu chuyện này và quyết định đăng tải. Sau khi thông tin lan truyền, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với ông Lee Chang Hoon, tổng biên tập báo Women Sense - người nắm rõ thông tin về hoạt động từ thiện này của Lee Young Ae. Ông Lee cho hay: “Vì nghe tiếng Lee Young Ae thường hay làm việc thiện nên phóng viên của chúng tôi đã gửi tin nhắn xin tài trợ tới cô ấy. Chỉ trong vòng một tiếng sau, cô ấy trả lời, hứa giúp đỡ chi phí gồm cả phẫu thuật và nhập viện”.

Phóng viên cũng liên hệ với công ty quản lý của nữ diễn viên và được cho biết Lee Young Ae đã bí mật giúp đỡ cậu bé, cô chọn cách thầm lặng vì không muốn gây chú ý.

Hành động đẹp của Lee Young Ae nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhất là khi cậu bé người Việt sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (SNUH) phục hồi tốt và đã trở về Việt Nam.

Ngay sau đó, gia đình cậu bé đã gửi cho Lee Young Ae bức thư cảm ơn nghĩa cử của nữ diễn viên. Chị gái 8 tuổi của cậu bé gửi cho cô một bức tranh tự vẽ với tựa đề: "Cám ơn cô rất nhiều vì đã cứu sống em trai con".

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam - Ảnh 3

Sau khi nhận được bức thư, Lee Young Ae đã chia sẻ: "Khi nghe tin cậu bé người Việt Nam đã phải vượt đường xa tới tận Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuật mang tính chất sống còn, tôi thật sự muốn tiếp thêm sức mạnh cho bé và giúp đỡ bé bằng bất kỳ giá nào. Thông qua bộ phim truyền hình của mình, tôi cũng đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả Việt Nam. Tôi mong rằng tấm lòng thành nhỏ bé của mình có thể đem lại tia hi vọng cho cậu bé và gia đình, cũng như cho toàn thể người dân Việt Nam.

Theo Yonhap

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