“Bà trùm” Jun Ji Hyun vừa tậu tòa nhà thương mại trị giá 50,5 tỷ won, nâng tổng tài sản nhà đất lên 88,8 tỷ won

Jun Ji Hyun, còn được biết đến với tên tiếng Anh Gianna Jun, là một nữ diễn viên và người mẫu người Hàn Quốc. Cô còn được truyền thông xứ Hàn gọi là bà trùm bất động sản vì sở hữu số lượng lớn nhà đất có giá trị cao. Mới đây, Jun Ji Hyun đã mua một tòa nhà thương mại ở phường Deungchon, quận Gangseo, Seoul với giá 50,5 tỷ won (~941 tỷ VNĐ) từ Ngân hàng Kookmin.

Tòa nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn 5098m² mà “mợ chảnh” mua được xây dựng bởi AM Plus Asset Development, một nhà phát triển bất động sản do Tập đoàn Aekyung và Hiệp hội viện trợ quân sự đồng thành lập. Hiện tại, LG Best Shop, một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ tòa nhà trong 10 năm với giá 600 triệu won (11,8 tỷ VNĐ) từ tháng 3/2019.