“Bà trùm” Jun Ji Hyun vừa tậu tòa nhà thương mại trị giá 50,5 tỷ won, nâng tổng tài sản nhà đất lên 88,8 tỷ won

Jun Ji Hyun được truyền thông xứ Hàn gọi là bà trùm bất động sản vì sở hữu số lượng lớn nhà đất có giá trị cao.
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Jun Ji Hyun, còn được biết đến với tên tiếng Anh Gianna Jun, là một nữ diễn viên và người mẫu người Hàn Quốc. Cô còn được truyền thông xứ Hàn gọi là bà trùm bất động sản vì sở hữu số lượng lớn nhà đất có giá trị cao. Mới đây, Jun Ji Hyun đã mua một tòa nhà thương mại ở phường Deungchon, quận Gangseo, Seoul với giá 50,5 tỷ won (~941 tỷ VNĐ) từ Ngân hàng Kookmin.
Tòa nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn 5098m² mà “mợ chảnh” mua được xây dựng bởi AM Plus Asset Development, một nhà phát triển bất động sản do Tập đoàn Aekyung và Hiệp hội viện trợ quân sự đồng thành lập. Hiện tại, LG Best Shop, một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ tòa nhà trong 10 năm với giá 600 triệu won (11,8 tỷ VNĐ) từ tháng 3/2019.
Jun Ji Hyun đã hoàn tất việc đăng ký chuyển quyền sở hữu chỉ 3 tuần sau khi ký hợp đồng mua bán vào ngày 4/2/2022. Tại thời điểm mua, do Ngân hàng Shinhan đã thiết lập quyền sở hữu cơ sở hạ tầng tối đa 33,6 tỷ won (120% số tiền cho vay thông thường) tại tòa nhà này, ước tính số tiền mua thực tế là 22,5 tỷ won và số tiền cho vay thế chấp bất động sản là 28 tỷ won.
Vào tháng 9 năm ngoái, Jun Ji Hyun đã bán một tòa nhà thương mại 5 tầng ở phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul với giá 23,5 tỷ won, cao hơn 14,9 tỷ won so với giá mua năm 2008. Người ta ước tính rằng nữ diễn viên “Vì Sao Đưa Anh Tới” đã tái đầu tư bất động sản bằng số lãi này.
Được biết, Jeon Ji Hyun đang sở hữu 4 bất động sản ở Seoul. Nếu không tính căn hộ IPark Samsung ở quận Gangnam thì còn lại là 3 bất động sản thương mại gồm tòa nhà ở phường Deungchon, quận Gangseo, tòa nhà ở phường Ichon, quận Yongsan, và toà nhà ở phường Samsung, quận Gangnam. Hiện tại, ước tính giá trị của 3 bất động sản thương mại mà Jeon Ji Hyun sở hữu lên tới 88,8 tỷ won (~1 nghìn 655 tỷ VNĐ) tính theo giá mua.
Theo Chosun