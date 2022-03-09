Công ty quản lý của Min Hyun - Pledis Entertainment đã thông báo vào sáng ngày 9/3 rằng nam idol đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19.

Theo công ty quản lý, Minhyun có triệu chứng sốt nhẹ và đau họng vào ngày 8, vì vậy nam idol đã thực hiện test nhanh và cho ra kết quả âm tính.

Tuy nhiên, Min Hyun lập tức đi kiểm tra PCR và kết quả đã được xác nhận là dương tính với COVID-19.

Công ty cho biết, "Min Hyun không có triệu chứng gì ngoài sốt nhẹ và đau họng. Hiện cậu ấy đang được điều trị tại nhà."

Phía công ty cho biết thêm, “Trước mắt, Minhyun sẽ điều chỉnh lại lịch trình của mình và tập trung vào việc điều trị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Minhyun trong việc điều trị và phục hồi để anh ấy có thể gặp gỡ người hâm mộ trong tình trạng khỏe mạnh."

Trong khi đó, NU'EST sẽ phát hành "Needle and Bubble" vào lúc 6 giờ chiều ngày 15/3. NU'EST sẽ chính thức kết thúc 10 năm hoạt động nhóm của họ với album này.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-comeback-cuoi-cung-sau-10-nam-cung-nuest-min-hyun-xac-nhan-duong-tinh-voi-covid-19-454526.html