Hwasa lần đầu hé lộ 'nguồn cơn' cho ra đời ca khúc 'Maria': Được viết nên từ cảm xúc khi bị coi là người xấu chỉ vì ăn mặc hở và trang điểm đậm

Sao quốc tế 11/03/2022 10:36

Mới đây trong chương trình Stopping on the Road Once in a While, Hwasa (MAMAMOO) đã xuất hiện cùng ca sĩ Lee Sun Hee và chia sẻ về những khó khăn mình gặp phải thông qua ca khúc nổi tiếng 'Maria'.

Ca sĩ Lee Sun Hee mở lời: "Khi tôi nghe Maria, tôi đã nghĩ lời bài hát nói về những người trẻ bây giờ. Tôi không biết rằng bài hát lại chứa đựng câu chuyện đau lòng như thế. Hóa ra, "giả vờ là mình ổn" lại là cách thể hiển cảm xúc của thế hệ trẻ bây giờ."

Hwasa lần đầu hé lộ 'nguồn cơn' cho ra đời ca khúc 'Maria': Được viết nên từ cảm xúc khi bị coi là người xấu chỉ vì ăn mặc hở và trang điểm đậm - Ảnh 1

Phân cảnh trải lòng của Hwasa trong chương trình

Sau đó, Hwasa đã giải thích về lời bài hát Maria cũng như tâm sự về những khó khăn mà cô phải trải qua trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật trong K-pop:

"Khi em mặc hở một chút hay trang điểm đậm hơn người khác, người ta liền coi em là kẻ xấu. Em chỉ ước rằng mình có thể khóc, có thể đau lòng một chút. Vậy nên em mới viết lời là "옛다, 눈물" (Đây, nước mắt của tôi đây)". Rồi giai điệu và ca từ cứ thế tuôn ra. "Maria" cũng là tên thánh của em, nó giống như một lời an ủi động viên em khi khó khăn vậy".

Hwasa lần đầu hé lộ 'nguồn cơn' cho ra đời ca khúc 'Maria': Được viết nên từ cảm xúc khi bị coi là người xấu chỉ vì ăn mặc hở và trang điểm đậm - Ảnh 2

Hwasa từng nhận nhiều ý kiến trái chiều với phong cách của mình. Tuy nhiên, qua thời gian, nữ idol ngày càng chứng minh được tài năng cũng như sức hút riêng, xây dựng được hình ảnh cá nhân độc đáo trong K-pop.

Lee Do Hyun - nổi lên chưa đầy 5 năm đã sánh vai cùng dàn diễn viên đình đám, profile cực sốc khiến ai cũng cảm thương

Lee Do Hyun - nổi lên chưa đầy 5 năm đã sánh vai cùng dàn diễn viên đình đám, profile cực sốc khiến ai cũng cảm thương

Diễn viên Lee Do Hyun nổi tiếng với những vai diễn nặng tâm lý, để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả phim Hàn vài năm gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Hwasa sao Hàn Quốc cuộc sống sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Lee Do Hyun - nổi lên chưa đầy 5 năm đã sánh vai cùng dàn diễn viên đình đám, profile cực sốc khiến ai cũng cảm thương

Lee Do Hyun - nổi lên chưa đầy 5 năm đã sánh vai cùng dàn diễn viên đình đám, profile cực sốc khiến ai cũng cảm thương

Tài tử Lee Min Ho trở thành Đại sứ của Fendi tại Hàn Quốc, nhập hội cùng 'bảo vật nhan sắc' - Song Hye Kyo

Tài tử Lee Min Ho trở thành Đại sứ của Fendi tại Hàn Quốc, nhập hội cùng 'bảo vật nhan sắc' - Song Hye Kyo

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình'

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình'

Nhan sắc đỉnh cao của chàng rapper được nhận xét là Nam idol nhảy đẹp nhất ở Hàn Quốc

Nhan sắc đỉnh cao của chàng rapper được nhận xét là Nam idol nhảy đẹp nhất ở Hàn Quốc

Mang cà phê đi muôn nơi: Nam idol người Việt Hanbin (Tempest) giới thiệu cho I.M và Kihyun (Monsta X) ‘đặc sản’ Quê Nhà

Mang cà phê đi muôn nơi: Nam idol người Việt Hanbin (Tempest) giới thiệu cho I.M và Kihyun (Monsta X) ‘đặc sản’ Quê Nhà

Đẳng cấp của 'Chanel sống' Jennie - quảng cáo cái gì cháy hàng cái đó

Đẳng cấp của 'Chanel sống' Jennie - quảng cáo cái gì cháy hàng cái đó

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào