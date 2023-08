Lee Do Hyun - nổi lên chưa đầy 5 năm đã sánh vai cùng dàn diễn viên đình đám, profile cực sốc khiến ai cũng cảm thương

Tác phẩm đầu tay của Lee Do huyn là bộ phim truyền hình Prison Playbook của đài tvN. Anh đảm nhận vai diễn phiên bản thiếu niên của Jung Kyung Ho. Sau đó, Lee Do Huyn tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim Summer Night, Still 17, Clean With Passion For Now. Dù chỉ đóng các vai phụ, nhưng với vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất linh hoạt, nam diễn viên đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Lee Do Hyun (tên thật là Lim Dong Hyun) năm nay 27 tuổi và sinh năm 1995. Nam diễn viên cao 182cm, thân hình mảnh khảnh với cân nặng 67kg. Anh sinh ra tại Seoul nhưng lớn lên ở Ilsan. Gia đình anh thuộc tầng lớp lao động bình thường, không mấy khá giả. Lee Do Hyun bắt đầu sự nghiệp với vai phụ nhỏ trên truyền hình. Chỉ sau vài năm ra mắt, anh chàng là một trong những diễn viên trẻ được săn đón nhất nhì xứ kim chi thời điểm hiện tại.

Lee Do Hyun được truyền thông chú ý sau khi tham gia Hotel del Luna (2019) với vai người tình kiếp trước của IU. Bộ phim trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất trên truyền hình cáp. Đồng thời, phim cũng giúp lượng fan của Lee Do Hyun tăng lên nhanh chóng.

Năm 2020, Lee Do Hyun đã có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp khi tham gia bộ phim truyền hình 18 Again của đài jTBC được làm lại từ phim điện ảnh Mỹ 17 Again đình đám từ năm 2009. Trong phim, anh hóa thân thành “ông bố 18 tuổi” Go Woo Young - một người đàn ông 37 tuổi “đội lốt” học sinh cấp 3 do một tai nạn lạ kỳ. Nam diễn viên đã mang đến cho khán giả truyền hình những cảm xúc hồi hộp, xen lẫn cả tiếng cười và nước mắt khi khắc họa cuộc sống thứ hai trẻ trung và năng động của nhân vật chính sau khi anh bất ngờ quay trở lại thời niên thiếu huy hoàng của mình.

Sức nóng của 18 Again chưa kịp nguội, Lee Do-hyun đã tái xuất với vai chính tiếp theo trong Sweet Home của Netflix - một siêu phẩm kinh dị về quái vật đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên lọt vào Top 10 phim truyền hình ăn khách ở Mỹ. Trong loạt phim, anh đóng vai Lee Eun Hyuk, người thủ lĩnh của một khu chung cư, đứng ra bảo vệ mọi người khỏi những con người bị nhiễm bệnh biến thành quái vật.

Mặc dù thành công đến nhanh với Lee Do Hyun, anh vẫn khiêm tốn về những gì mình đạt được. “Tôi thật may mắn khi được đóng phim truyền hình. Việc một diễn viên đạt được thành tích liên tiếp là điều không thường xảy ra và tôi rất biết ơn vì đã được trao cơ hội”, anh nói.

Những câu chuyện đằng sau ánh hào quang

Sau 18 Again, Do Hyun muốn dành dụm mua cho ba mẹ một chiếc ghế mát xa, ba mẹ nói chỉ cần thấy anh xuất hiện trên TV là cách báo hiếu tốt nhất rồi. Sau đó Do Hyun đã đưa cả gia đình đi đảo Jeju nghỉ ngơi trong vài bữa rồi nhập đoàn phim Youth of may ngay. Chưa từng dừng lại cho đến giờ giống như một cuộc chạy marathon. Ngay cả trước 18 Again cũng chưa nghỉ ngơi. Chưa đầy hai năm, các bạn đã quen mặt với Do Hyun chỉ trong vòng 2 năm đó.

Lại nói đến chuyện ba mẹ, gia đình anh thuộc tầng lớp lao động bình thường không kha giả, ba mẹ anh phải rất vất vả bươn chải cho cuộc sống mưu sinh để nuôi các con. Họ làm đủ mọi việc từ giao báo, làm ở tiệm gà, nướng khoai ngọt và đi giao đồ chuyển phát. Vậy nên, ngay từ khi còn nhỏ, Lee Do Hyun không chỉ biết vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, anh đã giúp đỡ bố mẹ làm rất nhiều việc trong khả năng của mình. Một lý do lớn hơn cả khiến anh phải trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác là bởi vì người em trai mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ của mình – một đứa trẻ không biết nói dối và giữ bí mật, thường xuyên kể những chuyện riêng tư của anh trai cho mọi người quanh nơi họ ở. Cậu bé không cảm thấy ngượng ngùng về sự khiếm khuyết của mình, còn Lee Do Hyun vẫn thường nói với em: “Em cũng giống như những người bình thường khác, hãy làm những điều giống họ là được”. Tuy rằng em trai không cảm thấy buồn khi xem những bộ phim về người khuyết tật, nhưng Lee Do Hyun cho đến giờ vẫn không thể xem được chúng, anh nói bởi vì quá đau lòng.

Lee Do Hyun đã lớn lên với khả năng nhạy cảm độc đáo ngay từ khi chỉ là một thiếu niên. Lần đầu tiên anh quyết định muốn trở thành một diễn viên là vào năm học lớp 11.

Điều ước năm ngoái của Do Hyun chỉ là ngày 31/12/2021 được ở bên gia đình vì anh cho rằng cả năm qua mình đã chăm chỉ đi làm rồi, ngày cuối cùng của năm nên ở bên gia đình. Rốt cuộc ngày cuối cùng ấy anh vẫn có lịch trình đi làm MC cho KBS Drama Awards.

18 Again là vai chính phim truyền hình đầu tiên, đồng lương từ bộ phim ấy Do Hyun tiêu cho ba mẹ.

Những tháng lương đầu tiên của Do Hyun thời cấp 3 khi anh còn đi làm thêm đủ mọi nghề, anh chạy ngay về nhà đưa Dong Hyuk (em trai) và ba mẹ đi chụp ảnh gia đình bởi cậu bé Lim Dong Hyun ngày ấy luôn khao khát có một bức ảnh như vậy khi nhìn những gia đình khác. Vẫn là bức ảnh ấy đang ở nhà ba mẹ của Do Hyun cho đến giờ mà mỗi lần Do Hyun đều rất buồn khi nhìn vào.

Nỗ lực và niềm đam mê cháy bỏng của những ngày ấy chính là khoảng thời gian đào tạo và bồi đắp nên một Lee Do Hyun ở hiện tại.

Sau một năm ôn luyện và miệt mài diễn tập, anh trúng tuyển vào đại học Chung Ang (trường đại học top 10 của Hàn Quốc) – khoa diễn xuất và kịch nghệ. Ngay sau đó anh được tuyển vào công ty hiện tại của mình – Yuehua Ent.

Trải qua 2 năm đào tạo, anh tham gia một buổi casting cho phim truyền hình và nhận được vai diễn đầu tiên trong cuộc đời làm nghề.

Tác phẩm đầu tiên ấy có tên: “Prison Playbook” (Đời sống ngục tù).

Do Hyun là một diễn viên trưởng thành qua mỗi tác phẩm và truyền tải nhiều điều tới khán giả - hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng.

Không có nghi ngờ gì về sự trưởng thành vượt bậc của anh ấy sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta trong mọi khoảnh khắc thuộc về tương lai.

