Đẳng cấp của 'Chanel sống' Jennie - quảng cáo cái gì cháy hàng cái đó

Bộ sưu tập kính được săn đón nhất lúc này - Jentle Garden của Jennie (BLACKPINK) chính thức được ra mắt.
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Cô nàng rapper BLACKPINK khiến giới mộ điệu và fan hâm mộ đứng ngồi không yên ngay từ khi công bố những hình ảnh đầu tiên quảng bá cho bộ sưu tập kính thứ hai hợp tác với Gentle Monster, kèm theo tựa game cùng tên.
Trước thềm ra mắt, Jennie đã tặng packaging sành điệu cho một số bạn bè đều là những ngôi sao trong ngành.
Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Hugo Comt. Jennie trong bộ ảnh đã thể hiện nhiều hình ảnh, cá tính khác nhau trong một thế giới ảo ảnh rực rỡ khoe sắc.
Hiện web chính thức của Gentle Monster đã tạm ngừng cho phép truy cập vì lượng người vào web quá tải để đặt mua kính của Jennie.
Theo Hankyung