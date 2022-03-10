Khoe ảnh đêm ở Paris, fan lại chú ý đến 'vòng eo con kiến' gây sốc của Jennie (BLACKPINK)

Jennie đã đăng một bức ảnh trên SNS của mình. Cô nàng tạo dáng trong khung cảnh ban đêm lộng lẫy của đường phố Paris.

Trong ảnh, Jennie đang đứng dựa vào lan can với cảnh nền là cảnh đêm của Paris. Nữ idol khoe khéo vòng 1 đầy đặn khi mặc một chiếc áo croptop che nhẹ bởi áo khoác và để lộ vòng 2 săn chắc.

Đặc biệt, vòng eo con kiến ​​và cơ bụng số 11 của cô nàng đã thu hút sự chú ý của netizen.

Trong một bức ảnh khác, Jennie để lộ rõ lưng và hông nóng bỏng. Tấm ảnh này đã khiến fan cô nàng 1 phen xôn xao vì quá táo bạo.

Jennie hiện đang làm Đại sứ cho thương hiệu thời trang cao cấp Chanel, và năm nay, cô nàng đã góp mặt trong BST Chanel tại Tuần lễ thời trang Paris.

Theo Chosun

Jung Kook (BTS) - selfie đơn giản thôi cũng đủ khiến bao fan nữ 'trụi tim' Mới đây, em út của BTS - Jungkook đã đăng loạt ảnh khoe gương mặt điển trai với làn da trắng, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-dem-o-paris-fan-lai-chu-y-den-vong-eo-con-kien-gay-soc-cua-jennie-blackpink-454698.html