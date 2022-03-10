Sau hơn 2 năm ly hôn Ahn Jae Hyun, 'nàng cỏ' Goo Hye Sun khoe nhan sắc khác lạ

Vào tháng 8/2019, dân tình đã dậy sóng trước vụ ly hôn ồn ào của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Sau hơn 2 năm, Goo Hye Sun gây bất ngờ với netizen bởi nhan sắc vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Hình ảnh mới nhất của Goo Hye Sun trên tài khoản Instagram chứng minh vẻ ngoài "hack tuổi" khó tin. Cô nàng khoe khéo nhan sắc trong trẻo cùng làn da trắng mịn không tì vết.

Đôi chân nuột nà của nữ diễn viên khiến người xem phải trầm trồ. Dù đã 37 tuổi, cô nàng vẫn giữ được thần sắc cùng thân hình mãi như tuổi đôi mươi.

Nhờ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình thần tượng "Vườn Sao Băng", Goo Hye Sun đã vụt sáng thành sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Trong suốt 13 năm qua, hầu như chưa vai diễn nào của Goo Hye Sun qua được "cái bóng" của nhân vật Geum Jan Di trong "Vườn Sao Băng". Đây cũng được xem là vai diễn "đo ni đóng giày" cho Goo Hye Sun.

Nữ diễn viên 36 tuổi được xem là một trong những viên ngọc quý của làng giải trí xứ Hàn nhờ sự đa tài của mình. Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia làm đạo diễn, sản xuất phim, viết tiểu thuyết, sáng tác nhạc và vẽ tranh. Ở lĩnh vực nào, Goo Hye Sun cũng tạo được dấu ấn riêng. Mỹ nhân 37 tuổi cũng được xem là một trong những ngôi sao sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và "không tuổi" của làng giải trí xứ Hàn.

Theo Chosun

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