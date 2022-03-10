Mang cà phê đi muôn nơi: Nam idol người Việt Hanbin (Tempest) giới thiệu cho I.M và Kihyun (Monsta X) ‘đặc sản’ Quê Nhà

Trong chương trình “Midnight Radio”, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) đã giới thiệu cho 2 tiền bối I.M và Kihyun món cà phê hòa tan trứ danh rất quen thuộc với người dân Việt Nam.
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Thành viên người Việt của TEMPEST chia sẻ rằng mình hầu như luôn mang gói cà phê này bên người vì nó có hương vị của quê nhà, và giúp anh chàng giữ tỉnh táo.
I.M cũng khen rằng ở Việt Nam có cà phê dừa rất nổi tiếng và lập tức pha gói cà phê Hanbin giới thiệu. Ở studio không có nước nóng nhưng 2 MC vẫn thưởng thức ngon lành.
Theo EBS FM