Truyền thông Trung Quốc đưa tin Jessica Jung có thể sẽ tham gia show sống còn “Các Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng”

Sao quốc tế 11/03/2022 18:30

Sự quan tâm đang đổ dồn về việc liệu Jessica, người từng thống trị sân khấu toàn cầu cùng với nhóm nhạc huyền thoại Girls Generation, sẽ xuất hiện trong chương trình thực tế này hay không.

“Các Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng” gồm các nghệ sĩ nữ trên 30 tuổi cạnh tranh để tái debut trong nhóm nhạc nữ 5 thành viên. Fei và Jia xuất thân từ Miss A cũng từng tham gia.

Hiện tại, truyền thông phía Trung mới đưa tin về khả năng tham gia của Jessica nhưng chưa rõ cô sẽ tham gia mùa 3 với tư cách gì. 

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Jessica Jung có thể sẽ tham gia show sống còn “Các Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng” - Ảnh 1

Năm 2019, Jessica đã thua kiện 2 công ty quản lý Trung Quốc là Xinpai và Hoirun và phải bồi thường 2 tỷ won. Tuy nhiên, mới đây, phía công ty quản lý Coridel Entertainment của nữ ca sĩ cho biết: “Cuộc tranh chấp đã được giải quyết một cách thân thiện vào tháng 7/2021”.

Khi tranh chấp được giải quyết, sự xuất hiện của Jessica ở show giải trí nội địa khả năng cao sẽ trở thành hiện thực.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Jessica sao Hàn Quốc Tin tức giải trí

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