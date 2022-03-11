Idol Hàn Quốc sống ở Gangnam gây ồn ào, phớt lờ cảnh báo của hàng xóm: Danh tính gây SỐC khi là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng

Một cư dân mạng, gọi tắt là anh A đã đăng tải trên một bảng tin trực tuyến vào ngày 10/3 với tiêu đề 'Sự cố tiếng ồn do của một thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng'.

Anh A, sống ở khu Gangnam, Hàn Quốc, phàn nàn rằng anh đã phải chịu đựng tiếng ồn giữa các tầng cả ngày lẫn đêm sau khi một người nổi tiếng dọn đến ở tầng trên vài tuần trước. Anh A cố chịu đựng vì nghĩ đó là nhà có trẻ con, nếu ồn ào quá thì anh phản đối bằng cách đập trần nhà. Tuy nhiên anh A không thể chịu đựng được nổi nữa vì tiếng ồn càng ngày càng quá đáng.