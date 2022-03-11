Idol Hàn Quốc sống ở Gangnam gây ồn ào, phớt lờ cảnh báo của hàng xóm: Danh tính gây SỐC khi là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng

Sao quốc tế 11/03/2022 14:40

Một thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Kpop đã bị cáo buộc vì gây ra tiếng ồn giữa các tầng, khiến người xung quanh khó chịu.

Một cư dân mạng, gọi tắt là anh A đã đăng tải trên một bảng tin trực tuyến vào ngày 10/3 với tiêu đề 'Sự cố tiếng ồn do của một thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng'.

Idol Hàn Quốc sống ở Gangnam gây ồn ào, phớt lờ cảnh báo của hàng xóm: Danh tính gây SỐC khi là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng - Ảnh 1

Anh A, sống ở khu Gangnam, Hàn Quốc, phàn nàn rằng anh đã phải chịu đựng tiếng ồn giữa các tầng cả ngày lẫn đêm sau khi một người nổi tiếng dọn đến ở tầng trên vài tuần trước. Anh A cố chịu đựng vì nghĩ đó là nhà có trẻ con, nếu ồn ào quá thì anh phản đối bằng cách đập trần nhà. Tuy nhiên anh A không thể chịu đựng được nổi nữa vì tiếng ồn càng ngày càng quá đáng.

Idol Hàn Quốc sống ở Gangnam gây ồn ào, phớt lờ cảnh báo của hàng xóm: Danh tính gây SỐC khi là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng - Ảnh 2

Anh A không đề cập trực tiếp danh tính về nam idol đã gây ra tiếng ồn giữa các tầng, chỉ tiết lộ rằng người đó là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng. Bài viết đã làm dấy lên sự tò mò của cư dân mạng.

Idol Hàn Quốc sống ở Gangnam gây ồn ào, phớt lờ cảnh báo của hàng xóm: Danh tính gây SỐC khi là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng - Ảnh 3

Tranh cãi giữa các nhà hàng xóm vì tiếng ồn đang ngày càng phổ biến hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Đại dịch khiến nhiều người phải ở nhà từ đầu năm 2020 và việc này khiến họ chú ý nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy ảnh hưởng tiếng ồn ngày càng khiến người Hàn trở nên nhạy cảm và khó chịu hơn.

Theo Chosun

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