Bên trong tang lễ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay: Ngập tràn hoa trắng, bạn trai lặng lẽ đến lo liệu, nghẹn ngào nhìn loạt di ảnh 

Tang lễ nữ diễn viên Tangmo Nida được diễn ra trong 3 ngày và có rất đông người đến tham dự. Trước giờ lễ tang chính thức được diễn ra, bạn trai cố diễn viên lặng lẽ đến lo liệu, nhìn những hình ảnh bên trong, ai cũng nghẹn ngào và xót xa.

Sau hơn 10 ngày từ cái chết thương tâm, tang lễ nữ diễn viên Tangmo Nida sẽ chính thức được tổ chức tại nhà thờ Liberty Church, Bangkok. Truyền thông Thái Lan mới đây đã cập nhật những hình ảnh trong giai đoạn chuẩn bị tang lễ của cố diễn viên. Tang lễ sẽ chính thức được diễn ra vào hôm nay (11/3) và kéo dài đến ngày 13/3, từ 18h30 - 20h30 mỗi ngày. Đây là nhà thờ mới nhất và lớn nhất ở Thái Lan với sức chứa hơn 3.000 người tham dự. Hiện tại, thi thể cố diễn viên vẫn đang ở viện Pháp y để phục vụ cho công tác điều tra, nhưng lễ an táng của cô vẫn sẽ được diễn ra để người thân, bạn bè và người hâm mộ có thể đưa tiễn. Sau lễ an táng, gia đình sẽ đến nhận thi thể của cô và làm lễ hỏa táng tại Nhà thờ Methodist Rangsit Klong 4 vào ngày 14/3/2022.

Trong những hình ảnh được ghi lại, bạn trai của nữ diễn viên cũng đã lặng lẽ có mặt để chuẩn bị cho buổi tang lễ. Bên trong khuôn viên, không gian buổi lễ được bày trí nhiều hoa hồng trắng, những hình ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên cũng được đặt trang trọng giữa nhà thờ. Nhìn những hình ảnh xinh đẹp rạng ngời của cố diễn viên, ai nấy đều vô cùng nghẹn ngào và xót xa. Nữ diễn viên Tangmo Nida bị rơi xuống sông Chao Phraya vào khoảng 23h đêm 24/2. Thi thể cô được tìm thấy sau 36 tiếng từ thời điểm rơi xuống sông. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tangmo đang đi thuyền cùng 5 người khác, bao gồm cả nữ quản lý Kratik.

Sau khi thi thể nữ diễn viên được tìm thấy với nhiều vết thương cùng những lời khai bất đồng đầy mâu thuẫn của nhóm bạn đi cùng, hàng loạt những nghi vấn về cái chết của Tangmo được truyền thông và công chúng đặt câu hỏi. Dù còn rất nhiều bí ẩn xoay quanh cái chết của nữ diễn viên, song phía cảnh sát trong buổi họp báo ngày 8/3 cho biết bước đầu kết luận vụ việc là do sơ suất dẫn đến tử vong, không phải một vụ giết người như những nghi vấn được đặt ra trước đó. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn quá nhiều uẩn khúc đằng sau sự ra đi của cô khiến dư luận không ngừng lên tiếng, yêu cầu cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được tiếp tục điều tra làm rõ.

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