Bên trong tang lễ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay: Ngập tràn hoa trắng, bạn trai lặng lẽ đến lo liệu, nghẹn ngào nhìn loạt di ảnh 

Sao quốc tế 11/03/2022 09:12

Tang lễ nữ diễn viên Tangmo Nida được diễn ra trong 3 ngày và có rất đông người đến tham dự. Trước giờ lễ tang chính thức được diễn ra, bạn trai cố diễn viên lặng lẽ đến lo liệu, nhìn những hình ảnh bên trong, ai cũng nghẹn ngào và xót xa.

Sau hơn 10 ngày từ cái chết thương tâm, tang lễ nữ diễn viên Tangmo Nida sẽ chính thức được tổ chức tại nhà thờ Liberty Church, Bangkok. Truyền thông Thái Lan mới đây đã cập nhật những hình ảnh trong giai đoạn chuẩn bị tang lễ của cố diễn viên. Tang lễ sẽ chính thức được diễn ra vào hôm nay (11/3) và kéo dài đến ngày 13/3, từ 18h30 - 20h30 mỗi ngày. Đây là nhà thờ mới nhất và lớn nhất ở Thái Lan với sức chứa hơn 3.000 người tham dự. 

Bên trong tang lễ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay: Ngập tràn hoa trắng, bạn trai lặng lẽ đến lo liệu, nghẹn ngào nhìn loạt di ảnh  - Ảnh 1

Hiện tại, thi thể cố diễn viên vẫn đang ở viện Pháp y để phục vụ cho công tác điều tra, nhưng lễ an táng của cô vẫn sẽ được diễn ra để người thân, bạn bè và người hâm mộ có thể đưa tiễn. Sau lễ an táng, gia đình sẽ đến nhận thi thể của cô và làm lễ hỏa táng tại Nhà thờ Methodist Rangsit Klong 4 vào ngày 14/3/2022. 

Bên trong tang lễ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay: Ngập tràn hoa trắng, bạn trai lặng lẽ đến lo liệu, nghẹn ngào nhìn loạt di ảnh  - Ảnh 2

Trong những hình ảnh được ghi lại, bạn trai của nữ diễn viên cũng đã lặng lẽ có mặt để chuẩn bị cho buổi tang lễ. Bên trong khuôn viên, không gian buổi lễ được bày trí nhiều hoa hồng trắng, những hình ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên cũng được đặt trang trọng giữa nhà thờ. Nhìn những hình ảnh xinh đẹp rạng ngời của cố diễn viên, ai nấy đều vô cùng nghẹn ngào và xót xa. 

Bên trong tang lễ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay: Ngập tràn hoa trắng, bạn trai lặng lẽ đến lo liệu, nghẹn ngào nhìn loạt di ảnh  - Ảnh 3

Nữ diễn viên Tangmo Nida bị rơi xuống sông Chao Phraya vào khoảng 23h đêm 24/2. Thi thể cô được tìm thấy sau 36 tiếng từ thời điểm rơi xuống sông. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tangmo đang đi thuyền cùng 5 người khác, bao gồm cả nữ quản lý Kratik. 

Sau khi thi thể nữ diễn viên được tìm thấy với nhiều vết thương cùng những lời khai bất đồng đầy mâu thuẫn của nhóm bạn đi cùng, hàng loạt những nghi vấn về cái chết của Tangmo được truyền thông và công chúng đặt câu hỏi.

Bên trong tang lễ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay: Ngập tràn hoa trắng, bạn trai lặng lẽ đến lo liệu, nghẹn ngào nhìn loạt di ảnh  - Ảnh 4

Dù còn rất nhiều bí ẩn xoay quanh cái chết của nữ diễn viên, song phía cảnh sát trong buổi họp báo ngày 8/3 cho biết bước đầu kết luận vụ việc là do sơ suất dẫn đến tử vong, không phải một vụ giết người như những nghi vấn được đặt ra trước đó. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn quá nhiều uẩn khúc đằng sau sự ra đi của cô khiến dư luận không ngừng lên tiếng, yêu cầu cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được tiếp tục điều tra làm rõ. 

 

Lộ đoạn CCTV nghi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bi đánh đập trên thuyền, nhân viên cứu hộ công bố loạt vết thương chí mạng khi vớt thi thể

Lộ đoạn CCTV nghi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bi đánh đập trên thuyền, nhân viên cứu hộ công bố loạt vết thương chí mạng khi vớt thi thể

Thêm rất nhiều tình tiết dẫn đến nghi vấn nữ diễn viên Tangmo Nida bị đánh đập dã man trên thuyền trước khi bị rơi xuống sông.

Xem thêm
Từ khóa:   Tangmo Nida tang lễ Tangmo tang lễ nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay chiếc lá cuốn bay

TIN LIÊN QUAN

Lộ đoạn CCTV nghi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bi đánh đập trên thuyền, nhân viên cứu hộ công bố loạt vết thương chí mạng khi vớt thi thể

Lộ đoạn CCTV nghi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bi đánh đập trên thuyền, nhân viên cứu hộ công bố loạt vết thương chí mạng khi vớt thi thể

Chính thức: Một đối tượng đã khai hành vi khiến sao nữ Chiếc Lá Bay rơi xuống sông, nguyên nhân cái chết được sáng tỏ

Chính thức: Một đối tượng đã khai hành vi khiến sao nữ Chiếc Lá Bay rơi xuống sông, nguyên nhân cái chết được sáng tỏ

Rò rỉ file ghi âm nghi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị "ép" đi tiếp khách lớn: "Cô phải đi, người ấy đã chờ rất lâu rồi đấy"

Rò rỉ file ghi âm nghi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị "ép" đi tiếp khách lớn: "Cô phải đi, người ấy đã chờ rất lâu rồi đấy"

Xôn xao đoạn tin nhắn thừa nhận "bị ép thay đổi lời khai" của quản lý nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay?

Xôn xao đoạn tin nhắn thừa nhận "bị ép thay đổi lời khai" của quản lý nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay?

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào